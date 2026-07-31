Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi 3 Ağustos pazartesi günü olağan meclis toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda belediye iştirak şirketlerine yönelik önemli kararlar alınacak. Daha önce yapılan meclis toplantılarında alınan karar ile değerlendirilmek üzere komisyonlara havale edilen önergeler, komisyonlarda incelendi, meclis üyeleri ilgili rapora oy çokluğu verdi.

İki şirkete sermaye arttırımı, muhalefet şerhi

Kordelion İşletmeleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu kararı gereği, şirketin sermayesinin 20 milyon TL nakdi olarak artırılması kabul edildi. Karar, meclis gündemine geldi. Ancak, ilgili rapor Ahmet Said Atılgan'ın ret oyu ile oy çokluğu kabul edildi. Benzer şekilde, Kent Karşıyaka Sosyal Tesis İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 187,5 milyon sermaye arttırımı da gündeme geldi. Sermaye artırımının, önceki sermaye artırımından kalan taahhütlerin tamamen ödenmesinin ardından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi şartı getirildi.

42 adet ATM kabini yeri hissesi Kent A.Ş.'ye aktarılacak

Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki ekli listede yer alan 42 adet ATM kabin yerini, Asliye Ticaret Mahkemesince belirlenecek değer üzerinden 10 yıllık infa hakkının yüzde 96 hissesi belediye ait olan Kent A.Ş.'ye ayni sermaye olarak aktarılmasına ilişkin olarak ortak rapor Hukuk Komisyonu üyesi Hasan Ünal ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Said Atılgan'ın rest oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi;

