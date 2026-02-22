Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar, bölgedeki altyapı sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ödemiş ile Manisa’nın Turgutlu ilçesini birbirine bağlayan stratejik öneme sahip Yukarıdere Köprüsü, yağışın etkisiyle tamamen çökerek yolu adeta ikiye böldü. Güzergahın trafiğe tamamen kapanmasıyla sonuçlanan olayın ardından, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu ve yerel yönetime sert eleştiriler yöneltti.

İletişim bağırarak aağlandı: Telefonlar bile çekmiyor

Afetin boyutu, bölgeye ulaşıldığında çok daha net bir şekilde görüldü. Cep telefonu sinyallerinin dahi kesildiği, modern dünyadan kopuk bir noktada gerçekleşen incelemelerde, yıkılan köprünün yarattığı metrelerce derinlikteki uçurum dikkat çekti. Yolun bir tarafında Milletvekili Çankırı ile Dereuzunyer Mahalle Muhtarı Hasan Fırtına ve Üzümlü Mahalle Muhtarı Hasan Fırtına yer alırken, bağlantısı kesilen diğer yakada mahsur kalan 6 mahalle muhtarı, seslerini duyurabilmek için bağırarak sorunlarını aktarmaya çalıştı. Ortaya çıkan bu tablo, bölgedeki ulaşım ve iletişim krizinin vehametini bir kez daha gösterdi.

Yerel yönetime "İhmal" suçlaması

Olay yerindeki incelemeleri sırasında konuşan Ceyda Bölünmez Çankırı, söz konusu güzergahın bakım ve onarım sorumluluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlattı. İlk çökme sinyalleri verildiğinde gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Çankırı, köprünün tamamen yıkılmasının ardından da kalıcı bir çalışma başlatılmamasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. 6 köyün birleştiği bu hayati noktada ulaşımın durduğunu vurgulayan Çankırı, "Yıl 2026 ancak İzmir’de biz hala temel altyapı sorunlarını haykırıyoruz. Bazıları iddialarımızın hayal ürünü olduğunu söylüyor ancak buradaki manzara her şeyin gerçek ve somut bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kastamonu örneği ve devletin müdahale hızı

Açıklamalarında merkezi hükümetin afetlerdeki müdahale hızına dikkat çeken Milletvekili Çankırı, belediyenin tutumunu eleştirmeye devam etti. Kastamonu’da yaşanan sel felaketlerinde 3 gün gibi kısa bir sürede geçici köprülerin kurularak ulaşımın sağlandığını anımsatan Çankırı, İzmir’deki mağduriyetin yerel yönetimce giderilmemesinin halkı zor durumda bıraktığını belirtti. Ulaşım engeli nedeniyle köylülerin günlük yaşamlarının felç olduğunu söyleyen Çankırı, kamu hizmetinin aksatılmasının hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.

Yangın konutlarından altyapı talebine

Yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrasında yürütülen çalışmalara da değinen Çankırı, devletin asli görevlerini hızla yerine getirdiğini ifade etti. Temuz ve Ağustos aylarındaki yangınlarda zarar gören evlerin yüzde 70’inin tamamlandığını kaydeden Çankırı, muhtarların her an kendilerine ulaşıp destek alabildiğini ancak yerel yönetimin sorumluluğunda olan yolların yapılamamasının üzücü olduğunu ekledi. Güvenlik gerekçesiyle kapatılan yolun açılması ve köprünün yeniden inşası için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne acil çağrıda bulunan Çankırı, halkın mağduriyetinin son bulması için sürecin takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini noktaladı.