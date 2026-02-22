Son Mühür / Erkan Doğan - CHP İzmir İl Başkan Vekili Av. Murat Aydın, “Gerçekleri bilmeye hakkınız var’ isimli panelde yaptığı konuşmada, “Parti içindeki pozisyonlanmalarınız üzerinden bu davaları okumayın. Burada hukuk yok. Barış Karcı’yı 90 gün hapsettiler. Bunu İzmir ve CHP unutmamalı” mesajı verdi.

“Bakan yapsanız bakanlığı yönetecek Barış Karcı’yı 90 gün hapsettiler. İzmir ve CHP bunu unutmamalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen ‘Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var’ başlıklı panellerin ikincisi CHP İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesinde gerçekleşti. Panelde konuşan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatif davalarını da takip eden CHP İl Başkan Vekili Av. Murat Aydın, konuşmasında parti örgütüne önemli mesajlar verdi. “Aramızda zaman zaman parti içi çekişmeler, uyuşmazlıklar, farklı yerde duruşlar var. Bu da çok doğal, parti açısından bir zenginlik hatta” diyen Aydın, Bu pozisyonlanmalarınız üzerinde bu davaları okumayın lütfen. Burada sözkonusu olan dava filan değil, burada hukuk filan yok. Aziz başkanım burada Barış Karcı burada dinliyor. Karcı’yı bir saat sonra bakan yapın o bakanlığı yönetecek bir insanı 90 kusur gün hapsettiler, hiç uğruna. Bunu izmir, CHP unutmamalıdır. Bunu İzmir ve CHP kendi iç çatışmaları üzerinden okumamalı. Çünkü bu salondaki herkes bir tehdit altında. Bu ülkede yaşayan herkesin olduğu gibi. Bu tehdit akşam eve ulaşamama tehdididir. Yarın sabah işe gidememe tehdididir. Evinizin, mülkünüzün, aracınızın size ait kalamaması tehdididir. Laf olsun mu diye söylüyorum, bir slogan olsun diye mi hayır gerçek. Bir sabah uyandığınızda sizi kara para aklama suçundan gözaltına alınabilir, tüm mal varlığınıza savcılık kararıyla el koyabilirler” diye konuştu.

Gökçen'den Akın Gürlek açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Av.Gökçe Gökçen, konuşmasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzun bir dönem Türkiye Başsavcısı gibi davranmaya başladı. Tüm bu yaptıklarından elde ettiği ödül olarak Adalet Bakanı olarak atandı. Geçtiğimiz günlerde tam da İstanbul’da bu operasyonları yürüten ekibini ödül olarak bakan yardımcısı olarak görevlendirmiş oldu. Burada siyasi bir tercihi çok açık bir şekilde görüyoruz. Akın Gürlek hiçbir zaman bir hakim değildi” diye konuştu.