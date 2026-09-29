Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü’nde teknik direktör arayışı devam ediyor. Tecrübeli antrenör Burhanettin Basatemür’ün istifasından sonra yeşil-kırmızılıların antrenör görüşmeleri sürüyor. Karşıyaka’nın efsane kaptanlarından Atilla Güneş’in son dönemlerde ismi geçerken kaptan Güneş, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kaptandan tepki geldi!

Karşıyaka Spor Kulübü’nde futbolculuk, kaptanlık, teknik direktörlük ve genel kaptanlık görevlerinde bulunan Güneş, üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı görselle yaptığı paylaşımda, kamuoyunda adının “olduk olmadık adamlarla” yan yana getirilmesine tepki gösterdi. Geçmişte kulüp için yapılanların ve verilen hizmetlerin ortada olduğunu belirten Büyük Kaptan, kendisini diğer isimlerden ayıran en önemli özelliğin ise Karşıyaka’ya olan aidiyeti olduğunu vurguladı. Güneş, paylaşımında, “Arada büyük bir fark var, ben KARŞIYAKALIYIM” ifadelerini kullandı.

“Efsane kaptandan yönetime destek”

Mevcut yönetime de destek veren Atilla Güneş, başkandan yönetim kurulunun tamamına kadar herkesin iyi niyetle mücadele ettiğini ifade etti. Kendisinin herhangi bir görev talebinde bulunmadığını özellikle belirten Güneş, “Bir kişiyi aramış mıyım görev için???” sözleriyle hakkında çıkan iddiaları reddetti. Karşıyaka ile arasındaki bağı ise “Gel dediler geldik, git dediler gittik!!!!” sözleriyle anlatan Güneş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Kulübüm için ağzımı açmadım, açmayacağım da....”