Son Mühür- Haftanın ilk iş gününde İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 7 ilçe 10 mahalle etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Buca’da Atatürk Mahallesi’nde 09.19-10.30 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti uygulanıyor. Kesintinin, 204/2 Sokak’taki branşman arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Karşıyaka’da Demirköprü Mahallesi’nde 08.25-09.25 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. 6168 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle yapılan kesintinin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Kemalpaşa’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 08.47-11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti var. Kesintinin 219 Sokak’taki ana boru arızasından kaynaklandığı bildirildi.

Menderes’te Özdere Cumhuriyet Mahallesi’nde 09.11-11.11 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanıyor. Kesintinin Şükrü Özkan ve çevresindeki arıza nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Urla’da Altıntaş, Camiatik, Sıra ve Yaka mahallelerinde 09.12-13.40 saatleri arasında yaklaşık 4 saatlik kesinti bekleniyor. Kesintinin Zeytinalanı Kimtaş kuyularındaki elektrik kaynaklı arızadan meydana geldiği açıklandı.

Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde ise 08.58-10.58 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti uygulanıyor. Buradaki kesintinin nedeni ana boru arızası olarak belirtildi.

Çeşme’de 16 Eylül Mahallesi’nde ise 09.11-13.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 3145 ve 3107 sokaklarda meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapıldığı bildirildi.