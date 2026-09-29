Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Karşıyaka Spor Kulübü, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile kozlarını paylaştı. Yeşil-kırmızılılar, rakibine son topta 73-72’lik skorla mağlup oldu. İzmir temsilcisinin oyunu ayakta alkışlandı. Kaf-Kaf, yabancı transfer hakkını kullanarak tecrübeli oyun kurucu Markel Starks’ı transfer etti. Süper Lig’de takımların yedi yabancı transfer hakkı bulunurken Karşıyaka yedinci yabancı oyuncusunu aldı.

Kaf-Kaf’tan son yabancı transferi!

Amerikalı oyun kurucu Markel Starks, daha önce ligimizde birçok takımda forma giydi. 35 yaşındaki deneyimli oyun kurucu Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka, Büyükçekmece, Yalova, Fenerbahçe, Manisa Basket takımlarında görev aldı. Karşıyaka, transferlerle gücüne güç kattı. İzmir ekibi böylelikle yedinci yabancı oyuncusunu transfer etti. Başantrenör Nenad Markovic yönetimindeki Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda Galatasaray maçına hazırlanıyor.

Marko Paşa’dan önemli görev!

2026-2027 sezonunda başantrenör Nenad Markovic ile anlaşan Karşıyaka Spor Kulübü, üst üste yaptığı transferlerle yeniden bir kadro kurdu. Altyapıdan yetiştirdiği Bora Tahmaz ve Yalın Yıldız gibi oyuncuları ise A takıma çıkardı. Oyun disiplini ve savunma anlayışıyla dikkat çeken tecrübeli antrenör, çalıştırdığı takımlarda savunma sertliğine önem veriyor. Kaf-Kaf, Ankara deplasmanında Telekom’a mağlup olurken savunması dikkat çekti. Markel Starks, transferinin de bu doğrultuda olduğu öğrenilirken tecrübeli oyuncun hücumda önemli katkılar vermesi bekleniyor. Amerikalı oyun kurucu, Nenad Markovic’in oyun sistemini sahaya aktarması planlanıyor.

Panionios’tan Manisa’ya

Geçtiğimiz sezon ilk önce Yunanistan’da forma giydi. Panionios'ta Yunan ekibi ile ligde 9.5 sayı ve 5.2 asist, BKT EuroCup'ta ise 7.1 sayı ve 4.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Manisa Basket formasını 35 yaşındaki oyun kurucu, 14 maça çıktı. Manisa Basket formasıyla çıktığı 14 maçta 9.3 sayı, 1.9 ribaund, 4.8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Manisa’da başantrenör Serhan Kavut’un güvendiği isim daha önce oynadığı takımlarda önemli sorumluluk alarak tecrübesini takıma aktardı. Kısa rotasyonunu güçlendiren Karşıyaka’da Briante Weber, Xavier Munford, Ishmael El-Amin oyun kurucu pozisyonunda görev alıyor.