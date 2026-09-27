Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi, şehir mimarisinde ezber bozan bir projeyi hayata geçiriyor. Yalı Mahallesi’nde 550 metrekarelik alana kurulan Karşıyaka Kent 95 Parkı, 3 yaşındaki bir çocuğun göz hizasını esas alarak tasarlandı. Miniklerin dünyasına adanan bu özel kamusal alan, 29 Eylül Salı günü düzenlenecek törenle kapılarını açacak.

95 santimetrelik bakış açısı oyuna dönüştü

Projenin temeli oldukça sıradışı bir soruya dayanıyor: "Şehre ortalama 95 santimetre boyundaki bir çocuğun gözünden baksaydık ne görürdük?"

0-3 yaş grubunun fiziksel ve duyusal ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen alan, uluslararası standartlara tam uyum sağlıyor. Parkın her köşesi miniklerin ince motor becerilerini ve denge duyularını geliştirecek detaylarla donatıldı.

Hareket Alanı: Özel scooter ve bisiklet yolları ile çim tepeleri.

Gelişim Parkuru: Denge adımları, tırmanma üniteleri, kaydırak ve kum havuzu.

Duyusal Oyunlar: Hareketli oyun panoları ve mini oyun evi.

Sadece çocuklar değil ebeveynler ve Sokak canlıları da düşünüldü

Yalı Mahallesi’ndeki yeni yaşam alanı ebeveynleri de unutmadı. Yeşil dokusu belirgin şekilde artırılan parkta, bakım verenler için konforlu dinlenme noktaları oluşturuldu. Alanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise sokak hayvanları ile kuşlar için ayrılan beslenme ve barınma üniteleri oldu. Park böylece mahalle ölçeğinde yaşayan bir ekosisteme dönüştü.

"Şehirleri çocukların gözünden yeniden düşünmeliyiz"

Açılış öncesi Karşıyakalılara çağrıda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, erken çocukluk döneminde nitelikli alanların önemine dikkat çekti. Ünsal, şunları söyledi:

"Kent 95 yaklaşımı, şehirleri çocukların gözünden yeniden kurgulamamız gerektiğini gösteren çok değerli bir vizyon. İlk yıllardaki gelişimde güvenli, erişilebilir kamusal alanların varlığı sadece çocuklar için değil, tüm ailenin yaşam kalitesi için kritik. Bu anlayışı Karşıyaka’da yaygınlaştırıyoruz. Nitelikli parkımızı kentimize kazandırmaktan gururluyuz."

Açılış töreni 29 Eylül Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

