Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon heyecanı başlarken, parkeye çıkan İzmir temsilcileri ilk hafta maçlardan farklı sonuçlar aldı.

Şehrin iki ekibinden Aliağa Petkimspor sahasında önemli bir galibiyete imza atarak sezona keyifli başlarken, Karşıyaka Basketbol, zorlu deplasmanda az farkla mağlup oldu.

Petkimspor evinde hata yapmadı

Sahasında Denizli Basket’i ağırlayan Aliağa Petkimspor, ilk andan itibaren büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 85-81'lik zaferle taçlandırdı.

Taraftarının oluşturduğu yoğun baskıyı arkasına alan İzmir temsilcisi, son çeyrekteki doğru hamleleriyle parkeden galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında yaşanan küme düşme hattı stresini bu yıl yeniden yaşamak istemeyen Aliağa ekibinde Başantrenör Orhun Ene, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ene, salondaki uyumun önemine dikkat çekerek ilerleyen haftalarda oyun kalitesini ve takımdaki bu olumlu havayı daha da yukarı taşıyacaklarını vurguladı.

Karşıyaka Başkent’te takıldı

Haftanın en zorlu randevularından birinde Türk Telekom’a konuk olan Karşıyaka Basketbol, Ankara’da son saniyeye kadar galibiyeti elde etmek için mücadele etti.

Baştan sona kıran kırana geçen mücadelede yeşil-kırmızılılar, sahadan 73-72’lik skorla, sadece 1 sayı farkla mağlup ayrıldı.

Son anda kaçan galibiyetin ardından konuşan Başantrenör Nenad Markovic, kayba rağmen takıma güvendiğini ifade etti.

Markovic, skora takılmadan hızla toparlanmaları gerektiğini söyleyerek, Karşıyaka’yı her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İkinci haftada kritik sınavlar

İlk haftayı geride bırakan iki temsilciyi önümüzdeki hafta da zorlu bir maç programı bekliyor.

Karşıyaka Basketbol, önümüzdeki hafta evinde Galatasaray’ı ağırlayacak ancak cezasından dolayı bu kritik mücadeleyi seyircisiz oynayacak.

Sezona galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor ise çıkışını sürdürmek hedefiyle Esenler Erokspor deplasmanında puan arayacak.