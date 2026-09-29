İzmirlilerin geçtiğimiz yıllarda yaşadığı kuraklık korkusu, geçen yıl ki yağmurlar sayesinde hafiflemişti. Güncel veriler ise yüz güldürürken devam ederken bir açıklama da TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Doğan Yaşar’dan geldi.

İzmir’in önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 44,12’ye yükselirken, geçen yıl aynı dönemde yüzde 3,69 olan seviyedeki artış dikkat çekti; diğer barajlarda da geçen yıla kıyasla belirgin yükselişler kaydedildi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, yağışlı dönemin başlamasıyla Tahtalı’daki su miktarının daha da artabileceğini ve barajın doluluk oranının yüzde 70 seviyelerini görebileceğini belirtti.

İzmir’in Tahtalı Barajı’nda 28 Eylül itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 44,12’ye ulaştı. Barajda toplam su miktarı 146 milyon 239 bin metreküp olarak ölçülürken, kullanılabilir su rezervinin 126 milyon 639 bin metreküp olduğu bildirildi. Geçen yılın aynı döneminde yalnızca yüzde 3,69 doluluk seviyesine sahip olan Tahtalı’daki yükseliş dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan İzmir’de, barajın ulaştığı mevcut seviye kent açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Balçova barajında yüzde 50,91 Gördes barajında bu yıl yüzde 30.33 olarak ölçüldü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda geçen yıl 0.16 olarak ölçülen aktif doluluk oranı yüzde 50,14’e çıktı.

Şaşırtan baraj seviyesi su oranı!

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, geçen yıl yüzde 3,69 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 44,12’ye yükselmesinin, yağışların azaldığı ve su tüketiminin arttığı yaz dönemleri açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Yaz aylarında baraj seviyesinin normal şartlarda yaklaşık yüzde 20 oranında gerilediğini ifade eden Yaşar, bu yıl ise düşüşün yüzde 10 civarında kaldığına dikkat çekti.

Barajda ki yükseliş Ekim ayından sonra tekrar yükselişe geçecek!

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte yağışların artacağının altını çizen Prof. Dr. Yaşar sözlerini şöyle tamamladı:

"Barajdaki yükseliş, ekim ayından sonra tekrar yükselişe geçecektir. Şu anda 126 milyon 639 bin metreküp su bulunan barajda, İzmir'e günlük ortalama 600 bin metreküp su verilse, en az 210 günlük su bulunuyor. Özellikle nisana kadar olacak yağış döneminde, barajın yüzde 70'leri göreceğini düşünüyorum."