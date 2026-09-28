Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi’nin her yaştan kenti kucaklayan ücretsiz halk dansları kursları, bu sezon benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler; geleneksel ritimlerle buluşmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Rakamlar ortada: Toplam 980 kişi.

Ritim 7’den 77’ye atacak

Eğitim takvimi netleşti. Kurslar iki ayrı koldan başlayacak.

Dokuz ile on beş yaş arasındaki minikler ve on beş ile otuz yaş arasındaki gençler ilk adımlarını 2 Ekim’de atacak. Otuz yaş üstü yetişkinler ise 5 Ekim’de sahnede olacak. Yer mi? Reşat Leblebicioğlu Bahçelievler Katlı Pazar Yeri. Türkiye’nin dört bir yanından derlenen yöresel oyunlar, bu çatı altında yeniden hayat bulacak. Usta eğitmenler iş başında.

Başkan Ünsal: "Kültürel mirasımız yaşıyor"

Kayıt rekoru belediye koridorlarında yüzleri güldürdü.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gösterilen muazzam ilgiden oldukça memnun. Ünsal, "Halk dansları, kültürel mirasımızı yaşatmak ve geleceğe taşımak için eşsiz bir zemin," diyerek tüm kursiyerlere ve eğitmenlere şimdiden başarı diledi.

Perde açılıyor. Sahne Karşıyaka'nın.

