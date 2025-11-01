İzmir’in Karşıyaka ilçesinde pazar esnafının, Bostanlı pazar yerinde her cumartesi kurulması planlanan tekstil fuarına yönelik itirazları devam etti. Pazar esnafı, karara tepki göstermek amacıyla Bostanlı pazar yeri önünde toplandı. Protesto sırasında haklarında yapılan şikayet üzerine 8 pazarcının emniyete çağrılarak ifadeleri alındı. İşlemlerinin ardından pazarcılar alana dönerek eylemlerini sürdürdü.

“Hukuksuzluk ve mağduriyet var”

Esnaf adına konuşan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, Bostanlı pazar yerinde 30 yıldır çarşamba günleri pazar kurulduğunu belirtti. Alanın farklı kamu kurumlarına ait olduğunu ifade eden Acar, tekstil fuarıyla ilgili herhangi bir meclis ya da encümen kararının alınmadığını öne sürdü.

Acar, “Belediye yetkililerinden belge talep ettik ancak resmi bir evrak sunulmadı. Buranın hak sahipleri olarak bize her tezgah için 800 bin lira ödeme yapmamız gerektiği, aksi halde yerlerin başkalarına satılacağı söylendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’dan da resmi açıklama göremedik. Biz pazar, festival ya da fuar kurulmasına karşı değiliz; hukuksuzluğa, kamu zararına ve mağduriyete karşıyız” dedi.

Eylem gece boyunca sürdü

Yaşanan durum nedeniyle mağdur edildiklerini söyleyen pazarcılar, konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Esnafın, tekstil fuarı kurulmasına izin vermemek için eylemlerini gece boyunca sürdüreceği öğrenildi.