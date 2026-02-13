Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Suç Gelirlerini Aklama” ve “Müstehcenlik” suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023’te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek giriş yapıldığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak için çeşitli görsel ve videolarla platforma erişimi teşvik ettiği belirlendi. Ayrıca söz konusu içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla ulaşılmasının da özendirildiği tespit edildi.

16 kişi gözaltına alındı