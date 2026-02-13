Son Mühür - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Suç Gelirlerini Aklama” ve “Müstehcenlik” suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023’te mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna IP adresi değiştirilerek giriş yapıldığı tespit edildi.
OnlyFans'a erişime yönlendirdiler
Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini ücretli özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak için çeşitli görsel ve videolarla platforma erişimi teşvik ettiği belirlendi. Ayrıca söz konusu içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla ulaşılmasının da özendirildiği tespit edildi.
16 kişi gözaltına alındı
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 300 milyon lira değerindeki mal varlığı bulunan 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu.
4 kişinin yurtdışında olduğu tespit edildi
Hakkında gözaltı kararı bulunan Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.
Atina'dan paylaşım yaptı
Operasyon kapsamında OnlyFans fenomeni Serpil Cansız hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Cansız’ın son paylaşımından Yunanistan’ın başkenti Atina’da olduğu anlaşılırken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.