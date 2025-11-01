İzmir’in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri toplam 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 24 kişi de kurtarılarak güvenliğe alındı.

Çeşme açıklarında tespit ve müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Çeşme açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından denizde fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, hareket halindeki botu durdurarak içindeki 4’ü çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar’da deniz ve kara operasyonu

Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Durdurulan botta 2’si çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın ardından Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kara üzerinde 5 düzensiz göçmen daha tespit edilerek gözaltına alındı.

Motor arızası yaşayan bottan 24 kişi kurtarıldı

Aynı bölgede başka bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 3’ü çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı. Yakalanan ve kurtarılan toplam 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.