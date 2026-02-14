Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sevgililer Günü kapsamında Bornova Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Evde Bakım Hizmeti alan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Eşki, Gülera Yeniel ile Cavit Baycan ve eşi Nazile Baycan’ı belediye bürokratları ve hizmet personeliyle birlikte evlerinde ziyaret etti.

“Sevgi vefa ile anlam kazanır”

Birlik ve Kazımdirik mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Eşki, uzun süre sohbet etti ve birlikte pasta kesti. Sevgililer Günü’nün vefa, şefkat ve hatırlanmayla anlam kazandığını belirten Eşki, kentin hafızası olan büyüklerin yanında olmanın önemine dikkat çekti.

Kordon sözü

Birlik Mahallesi’nde yaşayan ve evden çıkmakta zorlandığını ifade eden 68 yaşındaki Gülera Yeniel’e, deniz havası alabileceği bir gezi sözü verildi. Bu jest, evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyarete Birlik Mahallesi Muhtarı Sami Akdağ da katıldı.

Şehit ailesine vefa

Kazımdirik Mahallesi’nde yaşayan Cavit Baycan ve eşi Nazile Baycan da ziyaret edilen aileler arasında yer aldı. Çiftin, 1993 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nde görev yaparken uçağını yerleşim alanına düşürmemek için hayatını kaybeden şehit oğulları Sadettin Baycan’ın hikâyesi duygusal anlara sahne oldu. Başkan Eşki, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

“Aldığımız hizmet hayatımızı kolaylaştırıyor”

Ziyaret edilen vatandaşlar, evde bakım kapsamında sunulan berber, banyo, fizyoterapi ve pansuman hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretler sıcak sohbetler ve teşekkürlerle sona erdi.