Son Mühür/ Emine Kulak- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk ayına ilişkin konteyner elleçleme istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelindeki liman başkanlıkları bazında toplam konteyner elleçleme miktarı Ocak 2026'da 1.080.686 TEU olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında (Ocak 2025) bu rakamın 1.156.762 TEU seviyesinde olduğu görüldüğünde, Türkiye genelinde toplam elleçleme hacminde yüzde 6,5 oranında bir gerileme yaşandı. Bu dönemde Ege’nin ticaret yükünü sırtlayan İzmir ve Aliağa limanları toplamda 132 bin 937 TEU konteyner trafiği yönetirken; Aliağa 119 bin TEU'yu aşan hacmiyle Türkiye’nin en yoğun 5 limanı arasındaki yerini korudu, İzmir ise 13 bin 789 TEU ile bölgesel lojistikteki yerini aldı.

AMBARLI LİMANI İLK SIRADA

2026 yılının ilk ayında Türkiye’nin dış ticaret yükü büyük oranda beş ana liman başkanlığı üzerinden yönetildi. Ambarlı Liman Başkanlığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1’lik bir artış yakalayarak 258 bin 941 TEU ile zirvedeki yerini korudu. Kocaeli’de ise elleçleme miktarı 182 bin 133 TEU seviyesinde kalarak geçen yıla oranla yüzde 14,7’lik bir azalış gösterdi. Akdeniz’in önemli kapılarından Mersin, Ocak ayını yüzde 10,5’lik bir büyüme ve 169 bin 855 TEU ile kapatırken; Tekirdağ limanlarında 165 bin 750 TEU elleçleme yapılarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

ALİAĞA GEÇEN YILA ORANLA GERİLEDİ

Ege Bölgesi’nin ticaret kalbi olan İzmir ve Aliağa liman başkanlıklarında Ocak ayı verileri dış ticaretin akışını net bir şekilde ortaya koydu. Aliağa Liman Başkanlığı, 2026 yılına 119 bin 148 TEU’luk bir hacimle başladı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 157 bin 938 TEU seviyesinde olan Aliağa, yıllık bazda yüzde 24,5’lik bir düşüş yaşasa da Türkiye genelinde en çok elleçleme yapılan ilk 5 liman başkanlığı arasındaki konumunu sürdürdü. Aliağa'da 2026 Ocak ayında gerçekleştirilen işlemlerin 61 bin 76 TEU’su yurt dışı yükleme, 45 bin 625 TEU’su ise yurt dışı boşaltma olarak istatistiklere yansıdı.

İZMİR LİMANI YÜZDE 23 GERİLEDİ

İzmir Liman Başkanlığı'nda ise 2026 yılının ilk ayında toplam 13 bin 789 TEU konteyner elleçlendi. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında 17 bin 999 TEU olan bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4’lük bir azalmaya işaret etti. İzmir’deki bu trafiğin detaylarına bakıldığında; yurt dışı yüklemelerin 2 bin 407 TEU, yurt dışından gelen boşaltmaların ise 5 bin 892 TEU olduğu görüldü. Özellikle yurt dışı yükleme rakamlarının geçen yılki 5 bin 48 TEU seviyesinden yaklaşık yüzde 52,3 oranında gerilemesi, Ocak ayındaki dış ticaret hareketliliğinin dikkat çeken verilerinden biri oldu.