Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla ilçeye büyük bir gurur yaşattı. Sırbistan Judo Federasyonu tarafından Belgrad’da organize edilen 8. Uluslararası Judo Turnuvası'na katılan Karşıyakalı sporcular, evlerine 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile döndü. Bu büyük başarı, Karşıyaka'da coşkuyla karşılandı. Turnuvada 9 farklı ülkeden, 61 kulüpten ve 760 sporcudan mücadele etti.

Başkan Ünsal’dan şampiyonlara kutlama ve tam destek sözü

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, uluslararası platformda derece elde eden genç judocuları ve antrenörleri makamında ağırlayarak tebriklerini iletti.

Madalya kazanan sporcular ve başarıları şöyle:

Uras Özer (12 yaş / 34 kg): Tüm rakiplerini geride bırakarak Altın Madalya

Asil Ceylan (12 yaş / 30 kg): Bronz Madalya

Kerem Uras Felek (12 yaş / 38 kg): Bronz Madalya

Sedat Yenice (14 yaş / 42 kg): Bronz Madalya

Başkan Ünsal, antrenör Abdülkadir Kurşun ile birlikte gelen sporculara hitaben yaptığı konuşmada, "Genç sporcularımız, uluslararası düzeyde elde ettikleri bu başarılarla hem ilçemizin hem de ülkemizin gurur kaynağı oldular. Tüm takımımızı içtenlikle kutluyor, bizlere yaşattıkları bu büyük sevinç için yürekten teşekkür ediyorum," dedi. Ünsal, Karşıyaka Belediyesi olarak gençlerin daima yanında olacaklarını ve en iyi sportif imkânları sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Antrenör kurşun: "Bu sadece bir başlangıç"

Karşıyaka Belediyesi Judo Takımı Antrenörü Abdülkadir Kurşun, sporcularının gösterdiği azim ve disipline dikkat çekti. Kurşun, "Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından çocuklarımız büyük bir azim ve disiplinle mücadele etti. Kazanılan bu madalyalar, sıkı ve planlı çalışmanın somut bir ürünüdür. Bayrağımızı uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcular yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Antrenör Kurşun, gençlerin potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek hedeflerini büyüttüklerini ifade etti: "Bu sadece bir başlangıç. Amacımız, gelecekte daha fazla başarı elde etmek ve yeni şampiyonluklar kazanmaktır."