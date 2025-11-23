Son Mühür/ Merve Turan- Buca Belediyesi, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarında büyük tahribat gören alanların yeniden canlanması için anlamlı bir projeye imza attı. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ilçedeki minik öğrenciler Karacaağaç Köyü’ndeki yanan topraklara umut tohumlarını bıraktı. Başkan Duman, atılan her tohumun ve yeşerecek her fidanın bizzat takipçisi olacaklarını belirterek, "Var gücümüzle çalışmaya ve Buca’mızı yeniden yeşertmeye devam edeceğiz," mesajını verdi.

Minikler tohum toplarını kendi elleriyle hazırladı

Buca Belediyesi'ne bağlı Çınar Anaokulları’nda eğitim gören minik öğrencilerin dahil edildiği proje, yanan alanların doğal dengesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Çocuklar, tohum toplarını Karacaağaç Köyü’ndeki yanan alanlara atmadan önce, Buca Belediyesi’ne ait Kızılçullu Tarım Okulu ve Yerel Tohum Merkezi’nde hazırlık yaptı.

Etkinlik öncesinde minik öğrenciler, tohum toplarını kendi elleriyle yoğurarak hazırlama fırsatı buldu. Bu uygulamalı çalışmada, onlara Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri de eşlik ederek, bilim ve doğa arasındaki bağı küçük yaşta deneyimlemelerini sağladı.

Başkan Duman: "Yeniden yeşerteceğiz diyerek çıktığımız yoldaki en güçlü adım"

Yangının Buca'da bıraktığı derin izlere ve acıya değinen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu etkinliğin bir meydan okuma olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yaz yitirilen her ağaçla birlikte nefeslerinin bir parçasını kaybettiklerini belirten Başkan Duman, Buca halkının pes etmeyeceğini vurguladı:

“O gün hepimiz aynı acıyı hissettik. Ama biz Bucalıyız. Bizim genlerimizde pes etmek yok, yeniden yeşertmek var. Bugün burada attığımız her tohum, o acıya karşı yükselttiğimiz bir meydan okumadır. Bu, ‘Biz yeniden yeşerteceğiz!’ diyerek çıktığımız yoldaki en güçlü, en kararlı adımlarımızdan biridir.”

Başkan Duman, konuşmasında gençlerin ve çocukların bu sürece katkısına özel bir parantez açtı: "Burada, toprağın dilini bilen, bilimi toprağa indiren gençlerimizin enerjisi var; ve tohum toplarını masum kalpleriyle yoğuran çocuklarımızın en saf haliyle doğaya bağlı umudu var. Buca'mızı yeniden yeşertmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."