3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka’da, bahis soruşturması kapsamında 12 ay men cezası alan savunma oyuncusu Erol Zöngür, kararın ardından ilk kez konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, yaşanan süreçten büyük üzüntü duyduğunu belirterek suçlamaları kesin bir dille reddetti.

“Profesyonelken hiçbir siteye 1 TL bile yatırmadım”

Erol Zöngür, açıklamasının ilk bölümünde iddiaları şöyle yanıtladı: “Bütün futbol kamuoyu ve Büyük Karşıyaka taraftarı bilmeli ki profesyonel futbolculuk dönemimde 1 TL bile hiçbir siteye para yatırmadım ve hiçbir oyun oynamadım.

Hiçbir illegal bahis sitesine üyeliğim yoktur. Amatörken hiçbir bilgim olmaksızın ne bir madde ne de bir prosedür vardı. O dönemde sözleşme bile imzalamadım. Yasal sitelerin bana ileride sorun çıkarabileceğini düşünemedim.”

“1412 gündür hiçbir siteye yatırım yapmadım”

Zöngür, profesyonelliğe geçiş tarihini ve bu süreçteki kayıtlarını şu sözlerle anlattı: “Profesyonel futbolculuk hayatıma 05.08.2023 tarihinde başladım.

Bu tarihten itibaren ve daha öncesinden tam 1412 gündür yasal ve illegal hiçbir siteye 1 TL bile yatırım yapmadım ve oynamadım.”

“Kendi maçlarıma ya da kendi ligime bile bahis yapmadım”

Genç futbolcu, hakkındaki en kritik iddiaya da net bir ifadeyle karşı çıktı: “Şu an profesyonel olmasaydım bu cezayı almamış olacaktım. Kendi maçıma bırakın oynamayı kendi oynadığım liglere bile bahis yapmadım.”

“Ailemin ve benim emeğim yok sayılamaz”

Futbol kariyerine çok küçük yaşta başladığını vurgulayan Zöngür, emeğinin görmezden gelinmesine tepki gösterdi:

“13 yaşımda futbol hayatıma altyapılarda başladım. Ailemin ve benim senelerdir vermiş olduğum bunca emeğin bir anda yok sayılmasına müsaade etmeyeceğim.”

“Bu mücadelem sahada olmayacak ama yine kazanacağım”

12 aylık men cezasına itiraz edeceğini belirten Zöngür, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğini söyledi: “Suçsuz olduğumu bildiğim için ve gerçekler ortada olduğu için bütün itirazlarımı yapacağım. Bu sefer mücadelem yeşil sahalarda olmayacak ama yine kazanacağım.”