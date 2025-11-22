3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da, 8 futbolcunun dahil olduğu bahis soruşturması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar kadro planlamasını etkiledi.

Tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç (32) ile genç eldiven Ulaş Hasan Özçelik (20), 45’er gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Genç kaleci Süleyman Emre İtir A takım kadrosuna alındı

Yaşanan kaleci eksikliği üzerine siyah-beyazlı yönetim, altyapıdan 18 yaşındaki Süleyman Emre İtir’i A takım kadrosuna dahil etti.

U19 takımında forma giyen genç file bekçisi, sürecin en kritik döneminde profesyonel takıma yükselmiş oldu.

Alanya deplasmanında kaleyi Semih Mendeş devralacak

Altay, 30 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Alanya 1221 karşılaşmasına genç kalecisiyle çıkacak. Teknik heyetin raporuna göre, bu mücadelede kaleyi Galip Semih Mendeş (19) koruyacak. Süleyman Emre ise yedek kulübesinde görev için hazır bulunacak.

Süleyman’ın futbol yolculuğu

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Süleyman Emre İtir, 2020 yılından bu yana Altay forması giyiyor. Bu sezon U19 takımında 7 müsabakada görev alan genç kalecinin performansı, teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor.

Altay’da altyapıdan yeni takviyeler gelebilir

PFDK cezalarının ardından A takımda yaşanan oyuncu eksikliği nedeniyle, teknik ekibin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde altyapıdan başka isimlerin de A takıma dahil edilebileceği öğrenildi. Yönetim, genç oyuncuların takıma kazandırılması için hazırlıklarını sürdürüyor.