TFF 3. Lig’de mücadele eden Karşıyaka’da genç yıldız adayının geleceği netleşmeye başladı. Yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Metin Aygün Cicibaş, 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt’un transferi için Avrupa’dan bir kulüple önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Maribor ile el sıkışıldı

Radyospor'a konuşan Başkan Cicibaş, genç futbolcu için Slovenya temsilcisi Maribor ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Yapılan görüşmelerde tarafların büyük ölçüde uzlaştığı, resmi sürecin ise yönetim kurulu onayının ardından başlayacağı belirtildi.

Sözleşmede özel maddeler yer alıyor

Transfer görüşmelerinde dikkat çeken detaylara da değinen Cicibaş, anlaşmada bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan Karşıyaka’ya pay verilmesini öngören özel maddelerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Yeşilyurt’un sezonu Karşıyaka’da tamamlaması yönünde de mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Genç yeteneğin performansı dikkat çekti

Bu sezon Karşıyaka formasıyla ligde 9 maçta görev alan Adem Yeşilyurt, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayarak teknik heyetin güvenini kazandı. Performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun, Avrupa yolculuğuna hazırlanması camiada heyecan yarattı.

Yönetim kurulundan karar bekleniyor

Transferin resmiyet kazanması için kulüp yönetiminin vereceği onay bekleniyor. Yönetim kurulunun olumlu karar vermesi halinde, Adem Yeşilyurt’un Avrupa kariyerinin ilk adımı atılmış olacak.