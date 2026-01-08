Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mürşit Avcı, yıllardır İzmir’in çöpünün döküldüğü Harmandalı Çöp Depolama Alanı’nın rehabilite edilerek Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi için belediye meclisine önerge sundu.

Ocak ayının ilk olağan meclis toplantısında Çiğli Belediye Meclisi Başkanlığı’na bir önerge veren Avcı, Harmandalı bölgesinde uzun süredir devam eden çöp depolama faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı açısından ciddi olumsuzluklar yarattığını vurguladı. Önergede, söz konusu alanın mevcut durumunun iyileştirilmesinin ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirme çalışmalarının yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Alanın yeniden düzenlenerek Millet Bahçesi, yeşil alan, park ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarla ilçeye kazandırılmasının hem bölge halkının yaşam kalitesini artıracağı hem de Çiğli’ye nefes aldıracağı ifade edildi. AK Parti Meclis Üyesi Mürşit Avcı, önergesinde ilgili birimlerin alanın rehabilitasyonu ve sosyal donatı alanı olarak değerlendirilmesi konusunda inceleme yaparak gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti. Harmandalı Çöp Depolama Alanı’na ilişkin bu önerge, uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan çevresel sorunların çözümü açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, gözler Çiğli Belediye Meclisi’nin konuya ilişkin alacağı karara çevrildi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölge ile ilgili bir plan yaptığını ifade etti.