Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ankara’da düzenlenen Yalçın Efe Turnuvası’na katılan Karşıyaka Basketbol Takımı, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yeşil-kırmızılı oyuncular, turnuva programı kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı.

Gaziler Günü’nde anlamlı mesaj

19 Eylül Gaziler Günü’nde gerçekleştirilen ziyaret, Karşıyaka ekibinin tam kadro katılımıyla gerçekleşti. Sporcular ve teknik heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Kulüp, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere Anıtkabir’i ziyaret ettik. Atamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Spor ve tarih iç içe

Karşıyaka’nın bu ziyareti, yeni sezon öncesi sportif hazırlıkların yanı sıra, milli değerlere ve tarihi mirasa duyulan saygıyı da ön plana çıkardı. Takım, Yalçın Efe Turnuvası’ndaki maçlar öncesi hem motivasyon kazanırken hem de tarih bilinciyle hareket etmenin önemini vurguladı.