Son Mühür/ Beste Temel - Bayraklı Belediyesi, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası’nı “Pedallar Sürdürülebilir Gelecek İçin” temasıyla kutladı. “Vazgeçme Adım Adım Harekete Geç” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler, çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik ederken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Zumba ile başladı, bisiklet turu ile devam etti

Spor İşleri ve Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program Bayraklı sahilinde zumba ve ritim gösterisiyle başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlikte her yaştan vatandaş güne enerjik bir başlangıç yaptı. Ardından düzenlenen bisiklet turunda 52 bisikletli, Bayraklı sahilinden Meles Deltası’na kadar yaklaşık 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekilen turda, güvenli sürüş kurallarına da vurgu yapıldı.

Özel gereksinimli bireylerle dayanışma yürüyüşü

Etkinlikler yalnızca bisiklet turuyla sınırlı kalmadı. Katılımcılar, özel gereksinimli bireylerle birlikte yürüyüş ve koşu yaparak dayanışma mesajı verdi. Bu buluşma, programa ayrı bir anlam kattı.

Başkan Önal: “Daha temiz bir gelecek için”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliğin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu etkinlikte sadece spor yapmak için değil, dayanışmayı ve sağlıklı yaşamı paylaşmak için bir araya geldik. Pedal çevirirken çocuklarımız için daha temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Özel gereksinimli dostlarımızla yürürken yalnızca adım atmıyor, kalplerimizi de birbirine bağlıyoruz. Bayraklı’da hedefimiz daha sağlıklı, mutlu ve umutlu bir yaşam sunmak.”