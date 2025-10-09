Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programına katılan ETİK Başkanı, TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler turizm ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Renkli Festival...

Bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Festivali'nin Foça'nın tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayan Mehmet İşler organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival ulusal bazdaydı ve 30 tekneyle sınırlandırmıştık. Bu yıl Uluslararası boyutta 57 tekne, 700 kişi ile festival gerçekleşti. İki gün muhteşem bir festival gerçekleştirdik. Hızla büyüyor festivalimiz...

Kaymakamımız İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanımız Saniye Bora Fıçı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmalara başladık. Festivalimizin üçüncüsü, 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Tek amacımız Foça'yı tanıtmak. Seneye üç gün planlıyoruz.

İlk gün gençlerimiz Foça içinde optimist, yelken, laser gibi yarışlar olacak. İkinci gün seyirler yapacağız. Son günde adaları gezip, Atatürk adasında sonsuzluk işareti çizeceğiz. İlk gece Ayhan Sicimoğlu, ikinci gece bir başka sanatçımız konser verecek... Üç gün iki gece coşkulu bir festival olacak.

Bu yıl Sakız ve Midilli'den gelen denizcilerimiz seneye de bizlerle olacak. Bu festivalin FOÇA'ya yayılması da sağlanacak. Küçük denizdeki binalarda bir boya sponsoru ile boyanacak. Büyükşehir de destek olacak. Güzel mimari, dokuya uygun ortak görsellik şölenine dönüşecek. Foça'nın cazibesi artacak.

2027 yılında da dünyaca ünlü bir tenör ile fınal yapmayı planlıyoruz. Denizciler kardeştir ve birbirlerini dostca selamlar. Barış içinde yaşarlar. Yelkencilik Kuzey Ege çok avantajlı durumda... Sponsorlarımız destekleri ile festivale renk kattı."

İzmir'in Başkanı Tugay'a mesaj

Yeni bir modelleme ile Ege turizmi daha iyi noktalara gelebilir. Gastronomi, deniz, kum, güneş, tarih ve inanç turizmi ile yeni bir model yaratmak için en büyük görev İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay'ya düşüyor. Yapılan toplantılar çok faydalı oldu ama artık eyleme geçilmeli... İşler, turizmciler adına Başkan Tugay'a mesajını iletti.

"Sayın Cemil Tugay Başkanım. Birçok sorunla uğraştığınızı biliyoruz. İzmir'in size bırakılmış sorunları da var. Ama biz zaten uzun yıllardan beri ihmal edilmiş bir turizm sektörüyüz. Turizmciler bu konuda ağır vergilerden ve bu vergilerle ilgili olarak, enflasyonist ortamdan, dövizinde yeterince yükselmemesinden, kalifiye eleman bulamamaktan dolayı sıkıntıdayız.

Zaten şu anda piyasanın gerçekleriyle ciddi mücadele veriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi sonrası enflasyonist ve pahalı maliyetlerden dolayı iş dünyası zorluk çekiyor.

Bizim sizden isteğimiz bugüne kadar ihmal edilmiş olan turizm sektörünü biraz daha desteklemeniz, İzmir'in tanıtımına önem vermeniz, bugüne kadar konuşulanlar dışında faaliyetlerin olmasını istiyoruz. Söylemden öteye eyleme geçmenizi istiyoruz. Artık 2 milyon çıtasını aşmamız lazım. Bir oda dolduğu zaman 60 sektörüde etkiliyor."

Herkes ne yaparım diye düşünmeli

"Bizde ihracat yapıyoruz ama KDV muafiyeti nden faydalanamıyoruz. İzmir ilk on içinde daha iyi bir yerde olmalı... Pis kokular içindeki Porsuk temizlenerek bir Eskişehir destinasyonu oluştu. Sn. Büyükerşen muhalefette olmasına rağmen bunu başardı. İzmir'de her şey var.

Başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm oda başkanları ve İzmirliler şehre sahip çıkmalı... İzmir'in yaşam tarzı bile çok önemli iyi işlenirse bu bile turizmden pay almamızı sağlar. Birçok şeyde ön plandayız. Göztepe'nin başarısı da çok önemli... Spor turizminden de pay almalıyız. Ticaret Odası da elini taşın altına koymalı..."

Foça'ya Dünya Şampiyonası geliyor

18-22 Kasım'da Türkiye Windsurf finaline ev sahipliği yapacak olan Foça, Mart 2026'da Dünya Tekno Şampiyonası'na kavuşacak. Rüzgarın evi Foça'ya bu turnuva çok yakışacak.

Cumhuriyet coşkusu Foça'da

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Foça'da yaşanacak. MW Phokaia bu özel gün için özel bir gece hazırlıyor. Özel kısa filmler, Cumhuriyet'in önemi, Cumhuriyet Kadınları, vals, zeybek, türküler, şarkılar, marşlar... Yelkenler, Atatürk Adası ziyareti ve sonsuzluk işareti çizilecek...

Gastronomi Festivali geliyor

2026 yılında Foça Gastronomi Festivali'ne hazırlanıyor. Özel ürünleri ile gastronomi turizmine katkı koyacak bu festival oldukça ses getirecek. Foça Kaymakamımız İhsan Emre Aydın da bu festival için oldukça heyecanlı...