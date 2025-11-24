TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, bahis soruşturması kapsamında savunma hattında yaşanan cezaların ardından hızlı şekilde transfer hamlesi yaptı.

Stoper Erol Zöngür’e verilen 12 aylık, Hıdır Aytekin’e verilen 45 günlük ceza sonrası kadroda oluşan boşluk, yönetimi acil takviyeye yöneltti.

Aranan isim BAL’da bulundu

Yeşil-kırmızılı ekip, aradığı savunmacıyı Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta buldu. Cumayeri Belediyespor forması giyen 2006 doğumlu genç stoper Ethem Örgev ile anlaşma sağlandı.

Hem kulübüyle hem de oyuncuyla mutabakata varan Karşıyaka, 19 yaşındaki futbolcuyu İzmir’e getirerek transfer sürecini hızla tamamladı.

Resmi imzalar atıldı

Genç savunmacıyla yapılan görüşmeler sonrası tüm detaylar netleşti ve resmi imzalar atıldı. Karşıyaka Teknik Heyeti’nin de onay verdiği Örgev’in kısa süre içinde takıma adapte edilmesi bekleniyor.

Sezon performansı dikkat çekti

Ethem Örgev, bu sezon BAL ekibi Cumayeri Belediyespor’da 4 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 3’ünde ilk 11 başlayan genç stoper, toplam 330 dakika sahada kaldı. Fiziksel mücadele gücü ve oyun disipliniyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade edildi.

Karşıyaka’da hedef savunmayı güçlendirmek

Cezalar sonrası kadroda oluşan savunma açığını kapatmak isteyen İzmir temsilcisi, genç oyuncuya büyük önem veriyor. Ethem’in hem geleceğe yatırım hem de bu sezonun kritik maçları için alternatif oluşturacağı belirtiliyor.