3.Lig 4. Grup ekiplerinden Altay ve Bornova 1877, liglere verilen arayı değerlendirmek amacıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Altay, 4-2’lik skorla kazandı.

Genç kadrolar sahadaydı

Her iki takım da bahis soruşturması nedeniyle 8’er futbolcusu ceza aldığı için genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Bu durum, hazırlık maçının deneyim kazanma fırsatı olarak değerlendirilmesini sağladı.

Golleri altyapıdan yetişen isimler attı

Altay’ın gollerini altyapıdan yetişen Mehmet Onur Yıldız (2), Osman Utkan Gülalan ve Ferhat Öncel kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncuların performansıyla lig öncesi moral buldu.

Eksikler dikkat çekiyor

İki haftalık aranın ardından ligde Alanya 1221 deplasmanına çıkacak Altay’da cezalı oyuncuların eksikliği hissedilecek. Bahis soruşturması nedeniyle sezonu kapatan Onur Efe, Murat Uluç ve Ali Kızılkuyu’nun yanı sıra İsa, Oktay, Caner, Ozan ve Ulaş da forma giyemeyecek.