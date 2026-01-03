AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Katlın otopark kaçak yapıdır” sözlerine tepki gösterdi. Başdaş, bu ifadenin geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanları Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer’e yönelik hakaret niteliği taşıdığını belirtti.

“Esnaf nefessiz bırakılırken sessiz mi kalacaktık?”

Başdaş açıklamasında, Tugay’ın sözlerini skandal olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Sayın Tugay’ın basına söylediklerinin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Bizim Kemeraltı esnafına sahip çıkmamızı ‘siyaset yapmak’ olarak ele alıyor. Elbette bizim siyasi bir kimliğimiz var. Ancak esnafın tüm damarları kesilirken, nefessiz bırakılırken sessiz mi kalacaktık?”

“Kenti yönetenlere hakarettir”

Katlı otoparkın kaçak olduğu yönündeki ifadeye de yanıt veren Başdaş, “Sayın Tugay, katlı otoparkın hem depreme dayanıksız hem de kaçak olduğunu söyleyivermiş. Öncelikle bu açıklama dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Burhan Özfatura başta olmak üzere kenti yönetenlere yapılmış bir hakarettir. Ayrıca kendisi de iki yıldır İzmir’i yönetiyor. İki yıl boyunca işlettikleri yerin kaçak olduğunu söylemek ancak sayın Tugay’a nasip olacak bir iş” dedi.

“Maliyeti yüksek olsa ne olur?”

Başdaş, Tugay’ın güçlendirme maliyeti açıklamalarına da değinerek, “Güçlendirme maliyetinin yıkım maliyetinden daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Öncelikle hangi mühendislerle, belediyenin hangi birimiyle böyle bir çalışma yapmış açıklasın da İzmir halkı bilsin. Ayrıca maliyeti yüksek olsa ne olur? Kemeraltı esnafının yaşayacağı mağduriyetin maliyetini düşünmeleri gerekiyor. Belediyeyi ve bir kenti kendi hesabınıza yönetemezsiniz” ifadelerini kullandı. Başdaş, Kemeraltı esnafının haklarını savunmaya devam edeceklerini ve tarihi çarşıyı teslim etmeyeceklerini vurguladı.