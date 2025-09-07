Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, hücum hattını genç bir yetenekle güçlendirdi. Takımın yeni transferlerinden Ömer Faruk Sezgin'in 8 aylık men cezası almasıyla forvet arayışına giren yeşil-kırmızılılar, aradığı ismi Altınordu'dan buldu. 19 yaşındaki genç gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı, Karşıyaka'nın yeni gol umudu oldu.

Almanya'dan gelen genç yetenek Karşıyaka'da

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Selahattin Çankırlı, Düsseldorf ve Mönchengladbach gibi önemli kulüplerin altyapılarında yetişti. Genç futbolcu, geçen sezonun devre arasında Fortuna Düsseldorf'tan ayrılarak İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'ya transfer olmuştu. Ancak burada fazla forma şansı bulamayan Çankırlı, Altınordu'da sadece iki lig maçında toplam 24 dakika süre alabildi. Bu durum, genç oyuncunun yeni bir sayfa açma arayışına girmesine neden oldu.

Hücum hattına genç takviye

Karşıyaka yönetimi, Ömer Faruk Sezgin'in aldığı uzun süreli cezanın ardından, takımın gol yükünü hafifletecek alternatifler aramaya başladı. Selahattin Çankırlı'nın genç yaşına rağmen Almanya'da aldığı futbol eğitimi ve potansiyeli, yeşil-kırmızılıların dikkatini çekti. Bu transferle birlikte Karşıyaka, hem mevcut kadrosuna dinamizm katmayı hem de genç bir oyuncuya yatırım yapmayı hedefliyor. Genç futbolcunun, yeşil-kırmızılı formayla göstereceği performans merakla beklenirken, bu transferin takıma yeni bir enerji katacağı düşünülüyor. Karşıyaka taraftarları, genç forvetin takıma uyum sağlayarak gol yollarında etkili olmasını umut ediyor. Selahattin Çankırlı'nın transferi, kulübün geleceğe yönelik planlamalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.