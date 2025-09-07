Süper Lig'de milli araya 8 puanla 3. sırada giren Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, sarı-kırmızılı kulüp, futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi aracılığıyla Fransa'nın köklü kulübü Rennes'den iki milli oyuncuyu transfer etmek için temaslarını yoğunlaştırdı.

Rennes'in milli yıldızları Göztepe yolunda

Göztepe'nin transfer hedefinde, Rennes'in kadrosunda bulunan iki genç ve yetenekli milli futbolcu yer alıyor: kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım. Sport Republic, bu iki önemli oyuncuyu renklerine bağlamak için Rennes yönetimiyle görüşmelerini hızlandırdı. Göztepe yönetiminin özellikle kaleci pozisyonu için uzun süredir düşündüğü Doğan Alemdar için oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor. Rennes'in 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği Doğan için, Göztepe'nin bu rakamı düşürmeye çalıştığı ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Göztepe, aynı zamanda forvet hattını da güçlendirmek istiyor ve bu doğrultuda Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı. 23 yaşındaki golcü için Göztepe'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. Bu hafta boyunca sürmesi beklenen görüşmelerin, transfer döneminin kapanışına kadar olumlu sonuçlanması ve iki oyuncunun da sarı-kırmızılı formayı giymesi hedefleniyor.

Türkiye Milli Takımı'nda yükselen değerler

Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği her iki futbolcu da A Milli Takım tecrübesine sahip. 22 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'dan Rennes'e transfer olmuştu. Ardından 2023-2024 sezonunda Troyes'ye kiralanan Doğan, son olarak Rennes'in ikinci takımında forma giydi ve iki kez A Milli formayı terletti.

Forvet Bertuğ Yıldırım ise 2023-2024 sezonunda Hatayspor'dan Rennes'e geçti. Geçtiğimiz sezonu İspanya'nın Getafe takımında kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki golcü, bu sezon Rennes'de bir maça çıktı. Bertuğ, şimdiye kadar altı kez A Milli Takım'da forma giydi ve bu maçlarda üç gole imza attı. Göztepe, bu iki genç yeteneği kadrosuna katarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de mevcut kadrosunu daha da güçlendirmek amacında.