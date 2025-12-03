TFF 3. Lig 4. Grup’ta namağlup Karşıyaka, pazar günü lider Kütahyaspor ile puan farkını kapatma fırsatı bulacağı kritik maçta Eskişehirspor’a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı yönetim, İzmir’deki mülki amirler, siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını Prof. Dr. Fethi Heper Stadı’nda takımlarını desteklemeye davet etti.

Zirve mücadelesi öncesi kritik karşılaşma

Grupta Karşıyaka, lider Kütahyaspor’un bir puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Eskişehirspor ise 23 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Karşıyaka, 8 sezondur süren 3. Lig özlemini bu sezon sonlandırmak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Biletler tükendi

İki köklü kulübün 2 yıl aradan sonra karşı karşıya geleceği maçta, konuk takım taraftarları için ayrılan 1.685 bilet 35,5 TL’den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi.

Yönetimden birlik mesajı

Karşıyaka yönetimi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karşıyaka Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve değerli ilçe belediye başkanlarımız ile camiamızın önde gelen iş insanlarını, 7 Aralık’ta oynanacak Eskişehir deplasmanında yanımızda görmekten onur duyarız. Bu karşılaşma, camiamız için birlik ve dayanışmanın güçlü bir göstergesi olacaktır. Protokol tribününde yer almanız, hem takımımıza hem de taraftarlarımıza önemli bir moral kaynağı sağlayacaktır. Ayrıca organizasyona yapacağınız her türlü katkı, taraftarlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde deplasmana ulaşmasına ve takımımızın yanında yer almasına büyük katkı sunacaktır. Camiamızı bu anlamlı organizasyona destek vermeye davet ediyoruz."