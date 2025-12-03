İzmir'in Gaziemir ilçesinde; Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada davranışlarıyla tedirginlik yaratan iki kişiyi fark etti.

H.İ.G. ve H.Ç. isimli iki şüphelinin durumundan şüphelenen ekipler, kimlik kontrolü yapmak üzere ikiliye ‘dur’ ihtarında bulundu.

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar

Polisin çağrısına uymayan iki kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, polis şüphelilerin peşine düşerek kısa süre içinde yakaladı. Mahallede yaşanan kovalamaca çevrede de hareketlilik yarattı.

Uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi

Yakalanan şüphelilerin üst aramalarında dikkat çeken bulgular elde edildi. Polis ekipleri, iki kişinin üzerinde:

Ruhsatsız uzun namlulu silah,

3 adet şarjör,

9 mm çapında toplam 68 mermi ele geçirdi. Silah ve mühimmatın kaynağıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

H.İ.G. ve H.Ç. isimli iki şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.