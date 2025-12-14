Son Mühür/ Osman Günden- Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, Türk müziğinin çağdaş bestecilerine ait eserler programa alındı. Konserde, Fazıl Say’ın eserlerinin yanı sıra farklı Türk bestecilerin yapıtlarına da yer verildi. Salonu dolduran izleyiciler, konseri ilgiyle takip etti.

Sanatseverlerden yoğun ilgi

Konser boyunca Nemeth Quartet’in seslendirdiği eserler izleyicilerden ilgi gördü. Programın sonunda sanatseverler, müzisyenleri alkışlarla selamladı.

Nemeth Quartet’in kadrosu

Uluslararası konserleriyle de tanınan Nemeth Quartet, kemanda Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak ve viyolenselde Mutlu Varlık Kocaili’den oluşuyor. Topluluk, AASSM’deki konseriyle İzmirli müzikseverlerle bir kez daha buluşmuş oldu.