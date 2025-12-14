Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, aralık ayı etkinlikleri kapsamında 2025 yılına zengin bir kültür-sanat programıyla veda ediyor. Bu çerçevede düzenlenen “Müziğin Evrensel Dilinde İki Usta Buluşuyor” başlıklı konserde, uluslararası alanda tanınan Kayhan Kalhor ile bağlama geleneğinin önemli temsilcilerinden Erdal Erzincan sahne aldı.

İki usta aynı sahnede buluştu

Beş Grammy adaylığı ve bir Grammy ödülü bulunan İranlı müzisyen Kayhan Kalhor ile özgün icra tekniği ve yorum gücüyle bilinen Erdal Erzincan, AASSM sahnesinde dinleyicilerle buluştu. Konserde iki sanatçı, farklı coğrafyalara ait müzikal birikimlerini ortak bir dilde bir araya getirdi.

Pers ve Anadolu ezgileri aynı programda

Yaklaşık iki saat süren konserde Pers ve Anadolu müzik gelenekleri, makam yapıları ve doğaçlama bölümlerle icra edildi. Kalhor’un kamançasından yükselen uzun taksimler, Erzincan’ın bağlamasıyla karşılıklı etkileşim içinde ilerledi. İkili, çağrı-yanıt temelli bir anlayışla eserleri yorumlayarak dinleyicilere kültürler ve sesler arasında bir yolculuk sundu.

Geleneksel eserler repertuvarda yer aldı

Konser programında Anadolu müziğinin önemli eserlerine de yer verildi. Erdal Erzincan, Aşık Veysel’in “Ben gidersem sazım sen kal dünyada” ve Pir Sultan Abdal’ın “Bu yıl dağların karı erimez” adlı eserlerini seslendirdi. Kayhan Kalhor ise bu parçalara kamançasıyla eşlik ederek Pers müziğinin makam renklerini yorumlara kattı.

Sahne performansı izleyicilerden alkış aldı

Konser boyunca iki sanatçının enstrümanlarıyla kurduğu uyum sahneye yansıdı. Kayhan Kalhor’un kamançasını icra ederken bedenini de ritmik bir unsur olarak kullanması dikkat çeken anlar arasında yer aldı. Programın sonunda sanatçılar, salonu dolduran izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.