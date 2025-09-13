Son Mühür - Karşıyaka Belediyesi, son günlerde İzmir genelinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, sorunların temelinde Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılmasının bulunduğu belirtildi.

Günlük 5 bin ton çöp yükü

İzmir’in günlük çöp yükünün yaklaşık 5 bin ton olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun 3 bin tonunun Harmandalı tesisine döküldüğü hatırlatıldı. Tesisin kapatılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarının gösterildiği ifade edildi. Ancak Bergama’daki tesisin günlük kapasitesinin 600 ton olduğu, yalnızca Karşıyaka’nın günlük çöpünün ise 400 tonu bulduğu vurgulandı.

“Kamyonlarımızı yönlendirmekte büyük sıkıntı yaşıyoruz”

Açıklamada, çevre ilçelerden gelen çöplerin de Bergama’daki alanı doldurduğu için çöp kamyonlarının buraya yönlendirilmesinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı. Karşıyaka Belediyesi’nin bir süre çöplerini Tire’deki geçici depolama alanına götürdüğü, ancak vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine buranın da kapatıldığı belirtildi.

“İlçe belediyeleri toplar, bertaraf büyükşehir’in sorumluluğunda”

Karşıyaka Belediyesi, ilçede 13 çöp kamyonu ve 5 çaça kamyonunun hizmet verdiğini, ancak kamyonların depolama tesisine gitmesi, döküm için sıra beklemesi ve geri dönmesinin neredeyse tam bir mesai aldığını açıkladı. Normal şartlarda toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin turuncu tırlarına aktarılarak bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği, ancak her ilçe için yeterli sayıda tır tahsis edilmediği için zaman zaman aksaklıkların yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, “İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Bu sorun, yeni döküm yerlerinin belirlenmesi ile kalıcı olarak çözülecektir” denildi.

“Sorunu birlikte aşacağız”

Çöp sorununun hem vatandaşlar hem de belediye için olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekilen açıklama, “Büyükşehir Belediyemizin Bakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır. Hep birlikte bu zorlu süreci aşacak, Karşıyakamızı hak ettiği temizliğe kavuşturacağız. Bu süreçte gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür ederiz” ifadeleriyle son buldu.