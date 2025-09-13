Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Bayrampaşa Belediyesi yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Taşkın, belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesini sağlamak amacıyla gözaltı uygulamaları yapıldığını öne sürerek, seçimle kazanılamayan belediyelerin şantaj, hile ve yargı darbesi yoluyla alınmaya çalışıldığını ifade etti.

"Seçimle Alamadıklarını Yargı Darbesiyle Almaya Çalışıyorlar”

Taşkın, “Milli irade hırsızları, Bayrampaşa Belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesini sağlayacak kadar gözaltı yaptırmışlar. Böylece Belediye Meclisi’nde çoğunluğu almayı planlıyorlar! Seçimle alamadıkları belediyelerimizi şantajla, hileyle ve yargı darbesiyle almaya çalışıyorlar. Bu örgütlü bir çetenin işidir” dedi.

Milletvekili Taşkın, açıklamasını iktidar mensuplarına ve seçmenlere çağrıda bulunarak sürdürdü: “Bu suça ortak olmayın. Bu suça sessiz kalmayın.”