3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da geçen sezon Play-Off kadrosundan ayrılan futbolcular, farklı kulüpler tarafından transfer edilerek yeni takımlarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Ayrılan Futbolcuların Yeni Takımları
Karşıyaka’dan ayrılan oyuncuların büyük kısmı farklı lig ve kulüplerde kariyerlerini sürdürecek. Oyuncular ve yeni takımları şu şekilde:
Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli → Sebat Gençlikspor
Ali Sinan Gayla → Balıkesirspor
Bedirhan Altunbaş → Isparta 32
Bedran Ekin → Eskişehirspor
Cenk Ahmet Alkılıç → Gebzespor
Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner → 52 Orduspor
Erdal Öztürk → VfR Heilbronn 96/18
Gökhan Meral → Zonguldakspor
Hakan Canbazoğlu → Fethiyespor
İshak Kurt → Çankayaspor
Mustafa Durgun → Ayvalıkgücü Bld
Yasin Ozan → İnegölspor
Hasan Sürmeli → Kapadokyaspor
Kiralık olarak forma giyen Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor’a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç’un transfer çalışmaları devam ediyor.