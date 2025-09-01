3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da geçen sezon Play-Off kadrosundan ayrılan futbolcular, farklı kulüpler tarafından transfer edilerek yeni takımlarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrılan Futbolcuların Yeni Takımları

Karşıyaka’dan ayrılan oyuncuların büyük kısmı farklı lig ve kulüplerde kariyerlerini sürdürecek. Oyuncular ve yeni takımları şu şekilde:

Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli → Sebat Gençlikspor

Ali Sinan Gayla → Balıkesirspor

Bedirhan Altunbaş → Isparta 32

Bedran Ekin → Eskişehirspor

Cenk Ahmet Alkılıç → Gebzespor

Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner → 52 Orduspor

Erdal Öztürk → VfR Heilbronn 96/18

Gökhan Meral → Zonguldakspor

Hakan Canbazoğlu → Fethiyespor

İshak Kurt → Çankayaspor

Mustafa Durgun → Ayvalıkgücü Bld

Yasin Ozan → İnegölspor

Hasan Sürmeli → Kapadokyaspor

Kiralık olarak forma giyen Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor’a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç’un transfer çalışmaları devam ediyor.