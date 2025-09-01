3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da geçen sezon Play-Off kadrosundan ayrılan futbolcular, farklı kulüpler tarafından transfer edilerek yeni takımlarında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Enes Nalbantoglu 69 Dakikada 1 Gole Katki Veriyor 1729076311 714 Small

Ayrılan Futbolcuların Yeni Takımları

Karşıyaka’dan ayrılan oyuncuların büyük kısmı farklı lig ve kulüplerde kariyerlerini sürdürecek. Oyuncular ve yeni takımları şu şekilde:

  • Abdülkadir Öksüz ve Sefa Küpeli → Sebat Gençlikspor

  • Ali Sinan Gayla → Balıkesirspor

  • Bedirhan Altunbaş → Isparta 32

  • Bedran Ekin → Eskişehirspor

  • Cenk Ahmet Alkılıç → Gebzespor

  • Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner → 52 Orduspor

  • Erdal Öztürk → VfR Heilbronn 96/18

  • Gökhan Meral → Zonguldakspor

  • Hakan Canbazoğlu → Fethiyespor

  • İshak Kurt → Çankayaspor

  • Mustafa Durgun → Ayvalıkgücü Bld

  • Yasin Ozan → İnegölspor

  • Hasan Sürmeli → Kapadokyaspor

Kiralık olarak forma giyen Mert Yusuf Torlak, Alanyaspor’a dönerken; Hakan Barış, Onur Akbay, Kadir Bakırtaş ve Mertcan Koç’un transfer çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA