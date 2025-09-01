Son Mühür/ Emine Kulak - 13 yıldır DİSK Ege Bölge Temsilciği görevini yürüten Memiş Sarı, görevi bıraktığını duyurdu.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, “13 yıldır yürüttüğüm DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevimi 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle bırakıyorum. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

DİSK EGE'DE YENİ DÖNEM KAPIDA

Görev süresi boyunca Ege’de sendikal hareketin önemli isimlerinden biri olan Sarı, pek çok toplu sözleşme, grev ve işçi eyleminde ön saflarda yer aldı. Ayrılış kararının ardından DİSK Genel Merkezi’nin yeni temsilciyi nasıl belirleyeceği merak konusu oldu.

NEDEN AYRILDI?

Öte yandan Memiş Sarı’nın görevden ayrılmasının perde arkasında bazı dikkat çekici gelişmelerin olduğu ileri sürülüyor. Kulis bilgilerine göre, Sarı’nın ayrılık kararı almasının ardında birkaç önemli neden yatıyor.

İddiaya göre, Sarı’nın eşi kısa süre önce belediyede görev yaptığı işten çıkarıldı. Bu durumun hem kişisel hem de sendikal düzlemde gerilim yarattığı ifade ediliyor. Ayrıca, CHP’li belediyelerle arasında yaşanan fikir ayrılıklarının, özellikle maaşların zamanında ödenmemesi ve emekçilere yönelik taahhütlerin yerine getirilmemesi konularında, Sarı ile parti yönetimi arasında soğuk rüzgârlar estirdiği öne sürülüyor.

Söz konusu gelişmelerin, Sarı’nın sendika içindeki geleceğine dair önemli bir kırılma noktası oluşturduğu ve bu nedenle görevi bırakma kararı aldığı iddialar arasında yer alıyor.