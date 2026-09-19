Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösteren SlimShape isimli tesiste meydana gelen olayda, duş alanını kullanan H.C. isimli kadın müşteri, alanda gizli bir kamera merceği fark ettiğini belirterek durumu cep telefonuyla kaydetti. Kadın üyenin aldığı görüntülerle emniyet birimlerine başvurarak şikayetçi olması üzerine konu adli mercilere taşındı. Yaşanan süreç hakkında bilgi veren işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, olaya ilişkin detayları aktardı.

"İlk adımımız tesise polis çağırmak oldu"

Yaklaşık 10 aydır tesisi işlettiklerini ve olay anında merkezde bulunmadığını ifade eden Arsalı, şüpheli hareketlerin tespit edilmesinin ardından derhal polise haber verdiklerini aktaran Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldu. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık." dedi.

"İlk incelemede bulunamadı, karakoldaki kayıttan sonra mercek tespit edildi"

İşletmeye gelen emniyet ekiplerinin ilk kontrolde bir bulguya rastlamadığını kaydeden Arsalı, incelemenin karakoldaki görüntüler sonrası derinleştirildiğini belirterek "Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi." şeklinde konuştu.

"Kameranın yeni konulduğu ortada, açık bir marka suikastı"

Olayın arkasında rakip bir firmanın olabileceğini savunan Arsalı, kameranın tesise sonradan yerleştirildiğini iddia ederek "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum." cümlelerini kullandı.

"Soyunma odası dışındaki tüm kamera kayıtlarını teslim ettik"

Müşteri mahremiyetine önem verdiklerini ve mevcut üyelerin işletmeye destek olduğunu dile getiren Arsalı, "O kameranın oraya kim tarafından, ne zaman konulduğunu bilmiyoruz ancak bizim tarafımızdan yerleştirilmediği apaçık ortadadır. Zaten polise gidip inceleme talebinde bulunan da biziz. Soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarımızı ilgili mercilere teslim ettik. O an tesiste olan, öncesinde ve sonrasında gelen tüm üyelerimiz de bize destek olmaktadır" açıklamasını yaptı.

Hukuki süreç başlatıldı

Mağdur tarafın kendi işletmeleri olduğunu ifade eden Rüya Doğan Arsalı, "Gerçeğin ortaya çıkması için emniyet ve adli makamlar nezdinde tüm şikayetlerimizi başlattık. Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak" dedi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.