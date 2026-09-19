Son Mühür / Dilek Çakır Durak – Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanıyla mareşal rütbesinin verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü nedeniyle Karşıyaka Belediyesi çok özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi iş birliğiyle 21 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek kortej, saat 18.00’da Karşıyaka Çarşısı Hergele Meydanı’ndan başlayacak. Yürüyüşün hemen ardından ise Karşıyaka İZBAN durağı çıkışı, eski tren istasyonunun önünde ‘Kahramanlık Türküleri Dinletisi’ unutulmaz anlara sahne olacak.

“Hepimizin ortak görevi”

“19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Atatürk’e gazilik unvanı ile mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü büyük bir gururla kutluyoruz” mesajı veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bugün bizlere düşen, gazilerimizin gösterdiği fedakârlığı unutmamak ve onların taşıdığı büyük vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmaktır. Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi korumak, miras bıraktığı değerlere sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Bu inançla, Atamıza ve kahraman gazilerimize duyduğumuz sonsuz saygı ve minneti hep birlikte ifade etmek için tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu.