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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim mezunu. Kariyerine çeşitli ajanslarda metin yazarlığı yaparak başladı ve aktif olarak editörlük yapmaktadır.

Bursa deplasmanından son saniye golüyle puan çıkarmayı başaran Karşıyaka, yönünü İzmir derbisine çevirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, ligin 4. haftasında 26 Eylül tarihinde Gaziemir G.O.G. ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Bursa temsilcisi, 85. dakikada Furkan Yasin Yalçın’ın golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında pes etmeyen Karşıyaka, 90+6. dakikada Eren Arda Şan’ın attığı kritik golle maçı 2-2’ye getirdi ve deplasmandan altın değerinde 1 puanla döndü.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Karşıyaka, aradığı beraberlik golünü 49. dakikada buldu. Mücahit Aslan’ın asistinde sahneye çıkan Gökdeniz Tandoğan, topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

Son Mühür - Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan ve hakem Sezer Yalçın’ın yönettiği karşılaşmaya Karşıyaka; Burak, Gökdeniz, Aykut, Ensar, Alpay, Berat, Mücahit, Enes, Ömer, Erhan ve Mevlüt ilk 11'iyle sahaya çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Bursa Yıldırım, 18. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, yeşil-kırmızılılar soyunma odasına mağlup girdi.

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