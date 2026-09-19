Son Mühür - Yeni Parti’nin İzmir’in 26 ilçesinde gerçekleştireceği kongre ve ön seçim takvimi işlerken, parti içi tansiyonun en yüksek olduğu nokta Gaziemir ilçesi oldu. Belediye Başkanı Ünal Işık ile mevcut İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı arasında delege listeleri üzerinden çıkan anlaşmazlık iki isim arasındaki bağları koparma noktasına getirdi. Işık’ın, Şırlancı’ya açıkça "Karşına rakip çıkaracağım" sözleriyle rest çektiği iddia edilmişti.

Gerilimin geçmişi derin

İkili arasındaki restleşmenin ilk olmadığı biliniyor. Işık ve Şırlancı’nın daha önce de CHP gençlik kolları atamaları sürecinde karşı karşıya geldikleri ve Yeni Parti üye formlarının dağıtımı/düzenlenmesi üzerinden benzer tartışmalar yaşadıkları basına yansımıştı. Delege listeleriyle tırmanan kriz, ön seçim öncesinde rekabeti iyice kızıştırdı.

Adaylığı beklenen isim netleşti

Ünal Işık’ın Şırlancı’nın karşısına kimi aday çıkaracağı merak konusu olurken, beklenen gelişme yaşandı. Kurucu ilçe yönetiminde görev alan Orkan Yılmaz’ın, ön seçimde mevcut başkan Çağrı Şırlancı’nın rakibi olarak yarışacağı öğrenildi. Sandık öncesi Gaziemir’de gözler, iki adayın yarışacağı ön seçim gününe çevrildi.