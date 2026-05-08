Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı ikinci olağan meclis birleşiminde belediyenin 2025 yılı Kesin Hesap raporları görüşüldü. 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı; gelir, gider ve finansmanın ekonomik sınıflandırılması ile taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi uyarınca AK Partili vekil Ahmed Said Atılğan’ın ret oyuyla oy çokluğu ile meclis gündemine geldi.

Mecliste Atılğan’ın şerhi okundu. “2025 yılı gelir bütçesi 3 milyar 500 milyon TL öngörülmüş 2 milyar 388 milyon 397 bin 366 TL olmuştur” sözleriyle başlayan şerhte, “Gerçekleşme oranı yüzde 68’de kalmış 1.1 milyar TL açık oluşmuştur. Açığın en önemli nedeni taşınmaz satış geliridir. Hangi taşınmazların satılacağı planlanmış neden satış gerçekleşmemiş, komisyon bu soruyu sormamış. Hizmet alımların şeffaflık eksiktir. Belediye bütçesinin yüzde 56’sını harcayan bu birimin hangi firmalarla hangi ihaleler sonucu sözleşme yaptığı hesap cetvelinde yer almamaktadır. Yıl içinde bu kaleme 110 milyon TL ödenek aktarımı yapılmış, bu aktarımın gerekçesi sorgulanmamıştır. İhale listesi ve yüklenici firmalar meclis sunulmadan kesin hesap onaylanmamalıdır. 165 milyonun nereye gittiği bilinmemektedir. Kamu zararı vardır. Alıcı bilgilerinin komisyon raporuna eklenmesi bu bilgiler sunulmadan meclis oylamasına gidilmemesi. Artan borç ve faiz gideri sorgulanmadı. 2025 yılında 125 milyon yeni banka kredisi çekilmiş 146 milyon 255 bin 755 TL faiz ödenmiştir. Kısa vadeli banka borcu 199 milyon 022 bin 186 TL’ye ulaşmıştır. 2023’te 43 milyon TL, 2024’te 152 milyon, 2025’te 199 milyon TL olarak 2 yılda borç 4,5 katına çıktı. Öde bekleyen borçlar 2023’te 708 milyon TL iken 2025 sonunda 1 milyar 748 milyona yükselmiştir. Belediyenin nakit akışında sorun olduğu görülmekte, komisyon bu tabloya ilişkin soru yöneltmemektedir. Borç stokunun yasal uygunluk tablosu meclise iletilmemiş. Yatırımların yüzde 77’si gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyen her yatırım için gerekçelerin meclise sunulması ve yeni yatırım takviminin açıklanması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“O kadar çok belge istemişsiniz ki…”

Başkan Ünsal, “Şerhinizden sonra inceledik. Kesin hesap cetveli 4 Mayıs’ta elinize geçti ama 30 Nisan’da PDF olarak gönderildi. 3 gün değil. Siz Plan Bütçe komisyonu sırasında belge istiyorsanız getiriyorlar. Ancak o kadar çok istemişsiniz ki hazırlanması 1 günlük iş. Siz bu belgeleri sadece komisyon sırasında inceletebilirsiniz. 1 gün önceden isteseydiniz arkadaşlarımız temin ederlerdi. Burada eksik bilgilendirme var. Kanunen yönetmelikle istenen evraklar bellidir. Kanunen istenen belgelerin tamamı elinizde var. Ek belge isteseydiniz ve bir gün önceden söyleseydiniz hazırlarlardı” diye konuştu.

Sapmaların sebebi taşkın hacizler!

“Bütçe sağmasının sebebi öngörü eksikliği değil, taşınmazların üzerinde olan taşkın hacizlerdir” sözleriyle muhalefet şerhine yanıt veren CHP’li Murat Ilgın, “Hazine ve Maliye arasında devam eden yapılandırmalar için karşılık bulamadık. Sapma nedenlerinden bir tanesi bu. Geçenlerde bir satış yaptık ve elde edilen gelir SGK borçlarına gitti. Bu sapmalar taşkın hacizlerdir. Defalarca çağrı yaptık ama karşılık bulamadık Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bürokratlarımız çakışmaya devam ediyor, eleştiriler başımızın üzerinde. Bizi eleştirenler şapkaları önüne koysunlar. Biri yapılandırma çıkmış dedi ama bin lira olan borç 5 bin lira oluyor. Bu nasıl yapılandırma?” dedi.

“Bunlara ‘Taşkın haciz’ diyemezsiniz”

“Kesin hesap raporunda bazı bilgi ve belgeler yoktur” sözleriyle eleştirilerini sıralayan Atılğan, “Bugün burada bu oylanmanın yapılmasını doğru bulmuyorum. Olağanüstü mecliste bunun oylanması talebimiz vardır. Tahsil edemeyen hukuki alacaklar… 3 milyar 493 milyon 683 bin lira belediyemizin alacağı var. Bu alacaklar hangi tarihlerden kalmış? Zaman aşımına uğrayan alacaklar var mı? Yoksa bütçenin alacaklı görünmesini sağlamak için bir politika mı? Bizim bunları bilmemiz lazım ki daha sonraki kesin hesap raporunda belirtelim. 700 milyonluk arsa meselesinden çok bahsedildi; 500 milyon da satış yapıldı. Bu sene yapıldı, önümüzdeki sene görünecek. Önümüzdeki sene ‘Çok iyi’ diyecekseniz bu sene ‘Çok kötü’ diyebilmemiz lazım. Bu bir söylem ve usul meselesi… Haciz var mı bu arsalarda, var. Ancak taşkın olması bir iddia. Bu iddia sahipleri bugün belediyeleri batık duruma sokanlardır. ‘Diğer belediyelere uygulanan bize de uygulansın’ deniyor ya; diğer belediyeler yapılandırmaya gitti, siz gitmediniz. Daha önceki yönetim yapılandırmaya gitmedi. Buna taşkın haciz diyemezsiniz, ‘haciz’ diyebilirsiniz. Taşkın olmasından önceki yönetim mevcuttur. Bu iddiayla her geldiğinizde sizi geçmişin günahlarıyla yargılamayı kendimize hak görürüz” dedi.

“Sayıştay tarafından incelendi bile”

“Endişe etmeyin 2025 yılı hesaplarımız Sayıştay tarafından incelendi bile. Biz incelenen bir kamu müesseseyiz” sözleriyle eleştirilere yanıt veren Başkan Ünsal, “Doğrudan teminlerin çok yüksek olması denildi. “1,63 milyar lira doğrudan temin yapılmıştır. Bunun ihalesiz harcama yapıldığını göstermektedir” dediniz. Belediyemizde 2025 yılında yapılan 323 adet doğrudan teminin 24 adedi Personel A.Ş. ve 12 adedi de Kent A.Ş. personelinin KHK kapsamında çalıştırılmasına ilişkin yapılmıştır. Bu kapsamda Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 22D Hizmet alım yöntemiyle 2025 yılında toplam 1 milyar 631 milyon 634 bin 887 liralık bir hizmet alımı; personel çalıştırılmasının dayalı hizmet alımı da belediye şirketlerine yapılan maaş ödemelerini kapsar. Söz konusu tutar hesaplama dışında bırakıldığında 2025 yılı içinde 367 adet doğrudan temin için toplamda sadece 66 milyon liralık hizmet alımı yapılmıştır. KHK kapsamında personel hizmet alımında neden doğrudan temine atıf yapıldığını üç noktada açıklayacağım. Birincisi; belediyenin personel şirketinden olan alımının ihalesiz olduğunu tescil etmek. İkincisi; ihale mevzuatındaki boşluğu kapatmak. Eğer KHK’de 22’nci maddeye atıf yapılmasaydı belediyenin kendi şirketinden hizmet alması ‘ihalesiz hizmet almaya’ gireceğinden kanun koyucu burada hukuki köprü kurmuştur. Bu işlem doğrudan temin yoludur ama bildiğimiz doğrudan teminlerden değildir. Üçüncüsü; bürokratik kolaylık ve hızlı yönetim için doğrudan temin en hızlı yoldur. İlan gerekmez, teminat gerekmez. Belediyenin kendi şirketiyle her ay milyonlarca liralık personel faturası kesileceğinden bu esnekliğe ihtiyacı vardır” dedi.

“Malımız mülkümüz var ama tamamı hacizli”

“Satıştan da bahsettiniz… Bütçede 700 milyonluk bir sermaye gelirini tahmin edip bütçeye koymuşuz” diyerek devam eden Ünsal, “Merak etmeyin malımız mülkümüz var da tamamının üzerinde haciz var. SGK ile çok görüşmemiz oldu. Bir okul yeri var, talep vardı. Sonunda SGK kendisi burayı hacizli taşınmazın satışı yoluyla satışa çıkardı. Paranın tamamı SGK’ya gitti. Bir buçuk senelik çalışmamız bu seneye denk geldi. Meclisimizden bir tesis geçirdik SGK’ya sunduk. Bu dönem iletişimle birkaç yeri satmak istiyoruz. Tamamı mallarımız üzerinde haciz olmasından dolayı bu işleri yapamıyoruz ama iletişimle bunu hallediyoruz” diye konuştu.

“Yalnız bir Karşıyaka Belediyesi var”

CHP Grup Başkan Vekili Evsen ise eleştirilere yanıt olarak, “Baskılar belediyemizin hareket alanını daralttı. İller Bankası’ndan yapılan kesintiler 330 milyon liradır. Buna rağmen, belediyemiz sınırlı kaynaklara ve kesintilere rağmen hizmet üretmeye devam etmiş. Belediyeleri yıpratarak, hizmet üretmesinin önünü tıkayarak elde edilecek tek sonuç vatandaşa haksızlıktır. İzmir’deki vatandaş da vergi ödüyor, Konya’da vergi ödüyor. İzmir’de vatandaş vergisinin sadece yüzde 3’ünü geri alıyor. Merkezi hükümetin İzmir’e yaptığını Neron Roma halkına yapmadı. Sadece kendi sonlarını hazırlıyorlar. Konya’da 600 aktif kamu yatırımı projesi yürüyor. Konya ile derdimiz yok ama devlet, hükümet ana gibi şefkatle sarar ve baba gibi korur. Hükümet iller arasında ayrım yapmaz. Karşıyaka komşunun şehri değil. Merkezi hükümetten Karşıyaka’nın derdine derman olacak bir tane adım bekliyoruz. Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerine kat artışı veriyorlar. Yanmış orman arazilerini imara açıyorlar. Sadece CHP’li belediyeleri yıpratmak için laf üretiyorlar. Burada ne yapıldıysa CHP’li belediyeler yaptı. Soruyorum İzmir’e, Karşıyaka’ya ne yaptınız? İkinci çevre yolu nerede? Karşıyaka Stadı için koskoca camiayı oyaladınız. İyi niyetli değilsiniz. Bizleri bakanlık kapısında oyalıyorsunuz. AK Partili meclis üyelerimiz de Karşıyaka’yı seviyor, onlar da kasıtlı zorunluluklardan memnun değiller. Onların da siyasi ahlakına inanıyoruz. Ancak yalnız bir Karşıyaka Belediyesi var. Dürüstlükle her sorunu çözmeye çalışan, Karşıyaka’nın yarına daha doğru şartlar bırakmaya çalışan yönetim anlayışı var. Memurlarımız kazanılmış hakları için eylemdeler. Bu süreç uzlaşma içinde neticeye erecek. Kent A.Ş işçilerini hangimiz görmezden geliriz. Hepimiz çözüm arıyor, kaynak arıyoruz” diye konuştu.