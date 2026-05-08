Son Mühür/Selda Meşe- Karşıyaka Belediyesi’nde örgütlü bulunan Bağımsız Yerel Hak-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen ve Birlik Yerel-Sen’in de eylemleri devam ediyor.

Sosyal denge tazminatları için günlerdir Belediye önünde bulunan sendika üyeleri iş bırakma ve gece nöbetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

'Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz'



Belediye binası önünde açtıkları pankartla belediye yönetimine seslenen sendika temsilcileri geri adım atmayı ise düşünmüyor. Toplu sözleşme haklarının elinden alınmasına müsaade etmeyeceklerini belirten sendikacı temsilcileri belediyeden olumlu yanıt bekliyor. Haklarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizen sendikacı üyeleri, müzakere masasından kaçmayacaklarının mesajını verdi.



Karşıyaka Belediyesi ise belediyenin mali durumu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın SDT’lere ilişkin yazısı nedeniyle sendikaların taleplerinin gerçekleştiremeyeceklerini savunuyor.



Bu arada Karşıyaka’da meclis toplantısında yaşanan gerilim de halen devam ediyor.

AK Parti grubunun meclis toplantısına katılmaması ve CHP’li bazı meclis üyelerinin de oturuma gelmemesi nedeniyle toplantı açılamamıştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın bu konuda da nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.



Sendika temsilcileri Başkan Ünsal ve yönetimiyle toplantı masasına oturdu.