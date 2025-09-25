Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde temizlik işçilerinin grevi üçüncü gününe girerken, ilçe genelinde çöp yığınları giderek artıyor. Sokakları kaplayan çöpler ve çevreye yayılan kötü koku, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Grev nedeniyle temizlik hizmetlerinde yaşanan aksaklığa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizzat müdahale etti. Daha önce Mayıs ayında Alsancak’taki benzer bir grevde sahaya inip sendikacılarla karşı karşıya gelen Tugay, bu kez Karşıyaka sokaklarında temizlik çalışmalarına katıldı.

Karşıyaka Çarşı bölgesine gelen Tugay, belediye ekipleriyle birlikte çöp toplamaya başladı. Ekiplerin temizlik çalışmalarına başlamasıyla bazı noktalarda biriken çöpler kaldırıldı.