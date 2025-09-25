Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de plazalarda bulunan dairelere istenen kira bedeli ile dünyanın en lüks merkezlerinden Manhattın’daki dairelerin lira bedeli birbiriyle yarışıyor. İzmir’in Konak ilçesinde bir plazada “İzmir’in en özel dairesi” diye pazarlanan üç artı bir eşyalı kiralık daireye istenen kira bedeli 200 bin lirayken, Amerika’nın en lüks merkezlerinden Manhattan’da bir dairenin kira bedelinin 157 bin lira olduğu ortaya çıktı. Peki, İzmir’deki plazalarda kira bedelleri neden astronomik düzeyde? İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

İzmir’de bir emlakçı, portföyünde bulunan lüks üç artı bir eşyalı konutun kirasının 180 bin lira, bir artı bir konutun kirasının ise 80 bin lira olduğunu iddia etti.

İstenen kira bedeli dudak uçuklatırken, İzmir’de bulunan plazalarda dairelere istenen kira bedellerini mercek altına aldık.

Mahall Bomonti en yüksek kira istenen rezidans olarak öne çıkıyor. Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde “İzmir’in en özel dairesi” diye pazarlanan üç artı bir eşyalı kiralık daireye istenen kira bedelinin 200 bin lira olduğu görüldü.

Mahall Bomonti adlı rezidansta 30. katında bulunan üç artı bir dairenin kira bedeli ise 140 bin lira olarak öne çıkıyor. Eşyasız daireye 140 bin lira da depozito isteniyor.

Aynı rezidansın 57. katında bulunan üç artı bir lüks kiralık dairenin kira bedeli 125 bin lira, deniz manzaralı diye pazarlanan bir artı bir daireye istenen kira bedeli ise 57 bin lira seviyesinde.

Folkart Mavişehir'de 185 bin liraya kadar çıkıyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde Folkart Mavişehir Residence’da deniz manzaralı dubleks eşyalı kiralık dört artı bir dairenin fiyatı ise 185 bin liraya kadar çıkıyor.

İzmir’in Manhattı’nı olarak sunulan Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi’nde bulunan Ege Perla’da dört artı bir kiralık daireye istenen kira bedeli de 120 bin lira seviyesinde.

İzmir, Manhattan ile yarışıyor

Amerika’nı New York eyaletine bağlı en lüks merkezlerinden biri olan Manhattan’da ortalama kiralar 2 bin 500 dolar ile 3 bin 500 dolar arasında değişiyor.

Manhattan’da bir kiralık dairenin bedelinin 3 bin 786 dolar üzerinden 157 bin lira olduğu görüldü.

Manhattan'da bulunan başka bir dairenin kira bedelinin 3 bin 870 dolar üzerinden 160 bin lira olduğu görüldü.

Yine Manhattan'da bulunan diğer bir dairenin kira bedelinin ise 3 bin 727 dolar üzerinden 154 bin lira olduğu görüldü.

Güleroğlu: Kira bedellerini müteahhit şirketleri belirliyor

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir’de plazalarda bulunan daireler için istenen yüksek kira bedellerini değerlendirdi.

Güleroğlu, plazalar korumalı özellikli yerler olduğundan bahsederek “Özel hizmetleri var. Yüzme havuzları, tenis kortları gibi ekstrem durumlar var. Bazı plazalarda temizlik bile o firmalar tarafından yapılıyor. Plazanın bulunduğu konum da düşünüldüğünde fiyatlar diğer yerlere göre yüksek” dedi.

“Türkiye’de bu tarz yerlerin kira bedelleri inanılmaz düzeyde yüksek. Mesela Dubai, Bali gibi yerlerde benzer özellikte dairelerde 15-20 milyon liraya oturabilirsiniz” diyen Güleroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kira bedelinin normal olup olmamasından ziyade durum arz-talep meselesi. Talep varsa böyle bir şeye tabi ki fiyat artıyor. 300 tane konut varsa böyle 500 kişi de bunu istiyorsa evet, rakamlar yükseliyor. Ama bu tarz yerlerde kira bedellerini müteahhit firmaların kendi şirketleri belirliyor. Daireler boşaltılmadan kiraya veriliyor. Önceden gidilip isim yazdırılıyor. Talebe göre hareket ediliyor. Talep olmasa kira bedellerinin bu paraları bulması mümkün olmaz. Bu paraları verip oturabilecek insanlar var demek ki…”