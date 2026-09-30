Lige ilk 4 haftada alınan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Karşıyaka’da kan değişimi yaşandı. Yeşil-kırmızılı kulüpte teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Zafer Uysal getirildi.

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak süreci değerlendirdi.

"Genlerimizde teslim olmak yoktur"

Açıklamasına görevden ayrılan Burhanettin Basatemür ve ekibine emekleri için teşekkür ederek başlayan Başkan Yiğit Tusder, kulübün sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı. Tusder, Karşıyaka'nın hedeflerinin her zaman zirve olduğunu ve genlerinde teslim olmanın bulunmadığını ifade etti.

Takımı hak ettiği noktaya taşıyacak, oyun kalitesi ve disipliniyle tekrar ayağa kaldıracak yeni teknik direktör Zafer Uysal ile anlaşma sağladıklarını belirten Tusder, Zafer Uysal liderliğinde sahadaki mücadelenin Karşıyaka büyüklüğüne yakışan bir seviyeye çıkacağına inançlarının tam olduğunu aktardı.

"Gün panik değil akılla hareket etme günüdür"

Açıklamasının sonunda camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunan Tusder, günün panik yapma günü değil; akılla hareket etme, duruşu koruma ve Karşıyaka etrafında tek yürek olma günü olduğunu belirtti. Başkan Tusder, yeni teknik direktör Zafer Uysal’a "hoş geldin" diyerek anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.