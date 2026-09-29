Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, güçlü iş birliklerine ve önemli sponsorluklara imza atıyor. 1912’den bu yana köklü tarihi, eşsiz semt kültürü ve sarsılmaz tutkuyu temsil eden Karşıyaka Spor Kulübü, kentin önde gelen sağlık kurumlarından Metropol Hastanesi ile geçmişe dayanan güçlü bağını yeni dönem vizyonu doğrultusunda yeniden güçlendiriyor. Geçtiğimiz iki sezonda Karşıyaka Spor Kulübü’ne kıymetli katkılar sunan Metropol Hastanesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ali Algül, yeni yönetimin vizyonuna ve organizasyon yapısına duyduğu güvenle bu yıl desteğini artırma kararı aldı. Karşıyaka Spor Kulübü’nün Sağlık Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Cemil Turan ve kurul üyelerinin katkılarıyla şekillenen bu iş birliği kapsamında Metropol Hastanesi, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka Spor Kulübümüzün Sağlık Sponsoru olmuştur.

Muhabir: Hüseyin Demir