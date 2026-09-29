İzmir temsilcisi Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’taki yolculuğuna yeni bir teknik direktörle devam etmeye hazırlanıyor.

Gaziemirspor maçının ardından istifa eden Burhanettin Basatemür ile resmi sürecin bugün tamamlanması beklenirken, kulüp yönetimi zaman kaybetmeden hoca listesini hazırladı.

İstifa süreci resmiyet kazanıyor

Gaziemir maçının ardından görevinden ayrılma kararı alan Burhanettin Basatemür için geri sayım başladı.

Tecrübeli teknik adamla sözleşme fesih prosedürlerinin gün içinde tamamlanacağı ve ayrılığın resmen duyurulacağı bildirildi.

Gündemdeki isim Zafer Uysal

Yönetim kulübenin başına geçecek ismi belirlemek için çalışırken, listenin ilk sıralarında tanıdık bir isim yer aldı.

Geçen sezon Balıkesirspor’u çalıştıran ve geçmişte Karşıyaka’da hem futbolcu hem de antrenör olarak hizmet veren Zafer Uysal ön plana çıkan isim oldu.

Uysal ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği konuşuluyor.

Başkan Tusder’den Açıklama: "Sadece Ön Görüşme Yaptık"

Uysal'ın ismi taraftarı heyecanlandırıp "anlaşıldı" iddialarını beraberinde getirince Kulüp Başkanı Yiğit Tusder tarafından açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bilgi veren Tusder, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Zafer Uysal ile bir araya geldiklerini doğrulayan başkan, bu temasın sadece bir ön görüşme olduğunu ve şu an için kesinleşmiş bir durum bulunmadığını da belirtti.