İzmir'in Bornova ilçesinde her noktada altyapı ve üstyapı hamleleri devam ediyor. Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi’nde kapsamlı bir asfalt serim çalışması başlattı. İzmir Otogarı’na uzanan otoyolun hemen paralelinde yer alan ve bölgenin ana arterlerinden biri konumundaki 6203 Sokak, yürütülen hummalı çalışmalarla yepyeni ve modern bir çehreye kavuşuyor.

6203 Sokak’ta asfalt mesaisi başladı

Kronik bir sorun haline gelen bu sokağın çözüme kavuşması hakkında açıklamalar yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki şu ifadeleri kullandı:

“Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

“Bugün Karacaoğlan Mahallemizde, yeni yaşam alanlarının hızla yükseldiği ve Otogar otoyoluna paralel uzanan 6203 Sokak’tayız. Burası, maalesef yıllardır kışın yağmur yağdığında çamurla, yaz aylarında ise yoğun tozla boğuşan, mahalle halkımıza zor anlar yaşatan bir yerdi. Göreve geldiğimizde bölge sakinlerimize bir söz vermiştik; ‘Bu sene yağmurlar başlamadan önce burayı modern bir yola dönüştüreceğiz’ demiştik.

Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz asfalt serimine hızlıca başladı ve çok kısa bir süre içinde buradaki çalışmaları tamamen bitireceğiz. Yenilenen yolumuzun bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve Bornovalılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Yol yenilenecek, ulaşım rahatlayacak

Karacaoğlan Mahallesi 6203 Sokak, tamamlanacak asfaltlama çalışmalarından sonra Bornova’nın konforlu ve güvenli ulaşım ağındaki yerini alacak.