Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika 29 eylül tarihli uyarı belgesine göre, İzmir'de yaşanması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 29 Eylül 2026 tarihinde saat 13:54'te yayımladığı değerlendirmeye göre, kentin özellikle kuzeybatı kesimlerinde hava şartlarının ciddi şekilde sertleşmesi bekleniyor.

Sabah başlayacak!

Uyarı metninde, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü sabah saat 09:00'dan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetini artıracağı belirtildi. Fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hıza çıkacağı, yüksek kesimlerde ise bu hızın yer yer 80 kilometreyi bulabileceği öngörülüyor.

Yayımlanan meteorolojik risk haritasında sarı renkle "tehlikeli" kategorisine alınan ilçeler şunlar;

• Aliağa

• Bergama

• Çeşme

• Çiğli

• Dikili

• Foça

• Güzelbahçe

• Karaburun

• Kınık

• Menemen

• Narlıdere

• Urla

Kentin iç ve güney kesimlerinde kalan diğer ilçeleri ise haritada yeşil renkle "tehlikesiz" bölge olarak gösterildi.



Etkisini aynı gün gece saat 23:59'a kadar sürdürmesi beklenen şiddetli fırtınanın günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Aynı zamanda yapılan uyarıda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi potansiyel risklere karşı vatandaşların gün boyu tedbirli olması gerektiğini vurgulandı.

